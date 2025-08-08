《新商品》コレ超使えるーーーッッ！！【3COINS】スタイリッシュで素敵♡「生活雑貨」

より垢抜けた空間を目指したい方は必見！ スタイリッシュなデザインが映える、痒いところに手が届く「生活雑貨」が【3COINS（スリーコインズ）】の新商品として登場しています。空間に馴染みやすそうなシルバーやグレーのアイテムは、シックな印象も与えてくれそうです。今回は収納系やお掃除系といった、イチオシの雑貨をご紹介します。

無機質感が映えるスタイリッシュな「タオルホルダー」

シルバー × グレーの無機質感がスタイリッシュに映えるおしゃれなこちら。空間に良く馴染んでくれそうなシックな色味が映える、四角形のタオルホルダーです。公式サイトによると「タオルを押し込むだけ」で固定できる便利仕様。十字の切り口がしっかりとホールドしてくれそう。裏面にはフックが付いているため、手を拭いている時にホルダーが外れる心配もなさそうです。お値段は\330（税込）。

手が届きにくい隙間のお掃除にも「トイレブラシセット」

無駄のないスッキリとしたスタイリッシュなデザインのブラシセット。空間に馴染みやすいホワイト × グレーのバイカラーがおしゃれ。置きっ放しにしていてもシックな印象を与えてくれそうです。公式サイトによれば「ケース付きの大小ブラシ2本セット」になっており、収納時はブラシ部分が見えない分、漂う生活感も抑えられそう。ブラシはどちらもスリムで、手が届きにくい隙間も楽にお掃除できそうな使い勝手の良さもうかがえます。お値段は\550（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino