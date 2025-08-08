元モーニング娘。の辻希美と俳優・杉浦太陽の長女で、インフルエンサーの希空（のあ＝17）が7日、自身のインスタグラムで「大胆」水着姿を披露した。



【写真】希空ちゃんの「お腹出し」大胆ショット これは思わず見ちゃいます

希空は「念願の竹富島 水牛車乗ったのー！！」として、写真を大量に投稿。7月にも「今年初プール」としてピンク色のフルカバー型水着姿を披露していたが、今回はワンピースながらお腹の部分が大きく開き、女性らしさが強調された開放的な黒の水着を着用した姿を披露した。沖縄の澄んだ青空と海の前で、美ボディと曲線美が際立つバックショットも公開していた。



この大胆ショットに、ファンも大注目。8月7日18時ごろに更新された投稿だったが、同日18時40分には2万件以上の「いいね」が寄せられていた。



希空は17歳の誕生日を迎えた2024年11月26日にSNSを開設し、インフルエンサーとして活動を開始。今年3月には「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」でランウェイデビューを果たし、その後もTGCイベントに数多く出演するなど、活躍の幅を広げている。



（よろず～ニュース編集部）