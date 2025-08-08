「お土産にめっちゃ最適」ぼる塾メンバーも太鼓判！ロングセラーの福岡銘菓「美味いね！」

ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて、『【二鶴堂店員体験/博多の女】ぼる塾と一緒に「ぼる部屋」を見よう！生配信【7/10(#209)】』という動画が公開。こちらの動画は、福岡・九州の美味しいグルメを紹介するテレビ番組『ぼる部屋』（KBC）と関連した配信で、お取り寄せも可能な“福岡おみや”を紹介しつつ食べるという内容になっています。今回は、動画に出演したあんりさん・きりやはるかさんが、“差し入れやお土産にピッタリ”と太鼓判を押した福岡県の人気銘菓を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。

動画内で紹介されたお菓子はこちら！

■福岡・博多土産の定番お菓子

博多菓子工房 二鶴堂 / 博多の女 20個入り 税込1,296円（公式サイトへ）

発売から50年以上の歴史を誇る福岡・博多の定番銘菓で、ほどよい甘みの小豆羊かんを、しっとりとやわらかなバームクーヘンで包んだ一品。

卵の素朴なおいしさが伝わるバームクーヘンに羊かんの水分がなじんで、独特のしっとり感が味わえる、食べやすいひと口サイズのお菓子となっています。

福岡県内各地のお土産屋さんで購入できるほか、オンラインショップでも購入可能。6個入り〜40個入りまで幅広く発売されているようなので、少し食べてみたい方や、ばらまき用のお土産としても良さそうですね♪

■職場などのお土産にもピッタリ♪

商品を前にしたきりやさんが、「博多の女と言ったらこのパッケージですよ」と、博多人形の写真がデザインされた包装紙にも触れつつ、「お土産にめっちゃ最適だよね。数もいっぱいあってさ」と話すと、あんりさんも「バイト先とかにね、マジで置いて欲しい」と、食べやすいサイズで、職場への差し入れにもピッタリだとコメント！

その後、あんりさんは「いい香り」と優しい甘い香りに食欲をそそられるとコメントしつつ、一口食べると「美味いね！バームとあんこがこんなに合うとは！」と感想を語り、その後も手が止まらない様子で食べ進めていました♪

■動画もチェック

