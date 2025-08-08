ぼる塾・田辺智加「手荒れがひどくて…」ハンドケアに取り入れた愛用クリーム

ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【CAROME. Skin】うるおいとハリがでた！朝のスキンケアを紹介するよ！【SHIGETA】』の動画をアップ。その中で愛用スキンケアを紹介してくれる場面がありました！

【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ

■ハンドケア

動画内に登場したのはこちら！

Officine Universelle Buly/ドゥーブル・ポマード・コンクレット 税込5,830円（公式サイトより）

手足に使える保湿クリーム。ユーカリとスイートオレンジが配合された爽やかな香りなんだとか！

田辺さんはこちらを「最近買いました」とコメントしながら紹介。

購入のきっかけについて「手荒れがひどくて…」とケアが目的だったとも語ってくれました。

その使用感についても「これがすごいこっくりとしたハンドクリームで、すごく良い」と重めのテクスチャーを評価！

続けて「香りも良いし、このハンドクリームめっちゃ良い」と香りの良さも語りながら、お気に入りの様子を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも雑談を交えながらおすすめ品なども紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。