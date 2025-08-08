¥Ô¥ó¥¯¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï²¿Ì£¡© ¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¾®äÆÊñ¡È¥â¥â¡É¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬À¾¿·½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¥Æ¥ì¥Ó¤äWEB¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¡É¤Ëº£½µ¿©¤Ù¤¿¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤ÎÃæ¤«¤é¥¤¥Á¥ª¥·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Ï¢ºÜ¡£º£½µ¤Ï¡¢¹Èø¤Î¿·´¶³Ð¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍýÅ¹¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¡¢À¾¿·½É¡ÖMOMO Stand Tokyo 2nd¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ú¥«¥ì¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó ¡À(^o^)¡¿¤Îº£½µ¤Î¥«¥ì¡¼¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹#231¡Û¡ÖMOMO Stand Tokyo 2nd¡×
¹Èø¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¿·´¶³Ð¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍýÅ¹¡ÖMOMO Stand Tokyo¡×¤¬¡¢À¾¿·½É¤Ë»ÐËåÅ¹¤Î¡ÖMOMO Stand Tokyo 2nd¡×¤ò2025Ç¯7·î18Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥â¤È¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¾®äÆÊñ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÁÍý¡£Èé¤ÇÊñ¤ó¤ÀÆù¤äÌîºÚ¤Î¤¢¤ó¤ò¾ø¤·¤¿¤êÍÈ¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥Ñ¡¼¥ë·Ï¤Î¤ªÅ¹¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¥â¥â¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¤·¤ÆÂ¾¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍýÅ¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥â¥â¥µ¥ï¡¼¥»¥«¥ó¥É¡×880±ß¤Ç´¥ÇÕ¡£¥â¥â¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤ÏÅí¤Î¤³¤È¡£¥«¥ë¥À¥â¥ó¤È°ì½ï¤ËÅí¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤ª¼ò¤Î¥µ¥ï¡¼¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¡£
¡Ö2nd ¥Ù¥¸ ¥â¥â¡×682±ß¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤ÉÌîºÚ¤¢¤ó¤Î²¹¤«¤¤¥â¥â¤ËÎä¤¿¤¤¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡¢ËÜÅ¹¤È°ã¤¦2nd¸ÂÄê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ºÌ¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢Á°ºÚ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥ì¡¼¥â¥â¡×682±ß¤Ï¥¢¥µ¥ê¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿µû²ð¤¢¤ó¤Î¥â¥â¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¥«¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥â¥â¤ÏÄÌ¾ï1¿ÍÁ°2¸Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤È1¤Ä¤º¤ÄÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥¯¥»¥¯¥ï¡×462±ß¡¢¡Ö¥é¥à¥»¥¯¥ï¡×528±ß¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾Æ¤¶ñ¹ç¤âÄø¤è¤¯Ãº¤Î¹á¤ê¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡º¤Î¡Ö¥À¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤Ï¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Æ¦¤Î»õ±þ¤¨¤ò»Ä¤·¤¿¥À¥ë¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥é¥à¥«¥ì¡¼¡£¤É¤Á¤é¤â¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤Æ±ÍÍÂ¾¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍýÅ¹¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤â½¼¼Â¡£°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ·Ú¤¯°û¤à¤âÎÉ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥â¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¤âÎÉ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍý·ãÀï¶è¤ÎÂçµ×ÊÝ¤«¤é¤âÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡MOMO Stand Tokyo 2nd
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É8-1-7 M's Garden À¾¿·½É 2F
TEL : 050-5456-8806
