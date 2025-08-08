HOUND DOGのボーカル大友康平（69）が8日までに自身のブログを更新。広島の被爆者施設で慰問ライブを行ったことを報告した。

大友は「8月6日 2019年まで数十年毎年続けてきた広島の『被爆者施設』での慰問ライヴ。コロナの影響もあり、戦後80年という節目の年に6年ぶりに再開させていただくことが出来ました」と報告した。

「広島駅にて南こうせつさん一行と合流し簡単な打ち合わせのあと倉掛のぞみ園へ」とつづり「4時よりミニライヴへ。まずは2019年まで一緒に慰問ライヴをやっていた山本コータローさんを偲んで『岬めぐり』にてオープニング。そして、こうせつさんが『神田川』『妹よ』を熱唱!いつもながらの色褪せぬ歌声が心に沁みた」と南こうせつ（76）を称賛した。

さらに「続いてわたくしの番、これまた定番の『見上げてごらん夜の星を』をしっとりと そして『上を向いて歩こう』をきっちりと決める。最後は童謡『浜辺の歌』『故郷』へ じっくりと聞いてくれたり、一緒に口づさんでくれたり、手拍子をしてくれたり、和やかな雰囲気のうちに終了!まさに"歌"はこころのビタミン剤なのでありました」とつづり、当日の様子を写真で投稿した。

続けて「その足で、こうせつさんは、さだまさしさんのイベントに参加するために広島より長崎へ向かいました。平和の尊さを真剣に考える一日となりました」と思いを明かした。