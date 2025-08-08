「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の新作グッズフェアが8月30日からゲーマーズで開催決定！ 関連グッズ2000円購入ごとに、特典ポストカードが貰える
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の新作グッズフェアが8月30日からゲーマーズで開催決定！ 関連グッズ2000円購入ごとに、特典ポストカードが貰える
シャニマスのアイドルが“人魚姫”に！
宝石のように輝く描き下ろしグッズ、ゲーマーズに降臨。
プロデューサーさん、準備はいいですか？
この夏、あなたの担当アイドルたちが、宝石のようにきらめく“人魚姫”になって登場します！
『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の新作グッズフェア、「宝石人魚姫 〜jewel mermaid〜」が、8月30日（土）からゲーマーズで開催決定です！
今回のための描き下ろしイラストは、まさに息をのむ美しさ……。
儚げな表情のアイドルたちが、あなたを待っています。
キラキラの「ホログラム缶バッジ（税込572円）」や、存在感バツグンの「アクリルスタンド（税込1,925円）」など、見逃せない新作グッズが盛りだくさん！
しかも、関連グッズを2,000円（税込）購入するごとに、ここでしか手に入らない限定の「特典ポストカード」がランダムで1枚もらえちゃうんです！
お店に行けない人も、オンラインショップがあるから大丈夫。
この夏だけの美しい“人魚姫”たちに、ぜひ会いに来てくださいね！
（以下、プレスリリースより）
『アイドルマスター シャイニーカラーズ』グッズフェア in ゲーマーズ 「宝石人魚姫 〜jewel mermaid〜」を2025年8月30日(土)よりゲーマーズにて開催致します！
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/ 以下ゲーマーズ）は、2025年8月30日(土)より『アイドルマスター シャイニーカラーズ』グッズフェア in ゲーマーズ 「宝石人魚姫 〜jewel mermaid〜」を開催することをお知らせいたします。
特集ページへ
ー 開催概要 ー
開催期間：2025年8月30日(土)〜9月15日(月・祝)
開催場所：
・AKIHABARAゲーマーズ本店(営業時間:平日▶11:00〜21:00 土日祝▶10:00〜21:00)
・ゲーマーズ仙台店(営業時間:10:00〜20:00)
・ゲーマーズ名古屋店(営業時間:10:00〜21:00)
・ゲーマーズなんば店(営業時間:平日▶11:00〜20:00 土日祝▶10:00〜20:00)
・ゲーマーズ小倉店(営業時間:11:00〜20:00)
・ゲーマーズ博多店(営業時間:10:00〜21:00)
・ゲーマーズオンラインショップ
店舗キャンペーン
【購入特典】
期間中に会場内にて、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』【新商品】または【新商品と関連商品】をご購入 2,000円(税込)毎に、特典ポストカード(全7種)をランダムで1枚プレゼント！
■ゲーマーズ特典ポストカード(全7種)
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典ポストカードはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
オンラインショップキャンペーン
【オンラインショップ購入特典】
期間中、ゲーマーズオンラインショップにて『アイドルマスター シャイニーカラーズ』催事商品をご購入2,000円(税込)毎に、特典ポストカード(全7種)をランダムで1枚プレゼント！
■ゲーマーズ特典ポストカード(全7種)
※特典はなくなり次第終了となります。
※ゲーマーズにて開催の『アイドルマスター シャイニーカラーズ』グッズフェア購入特典「ポストカード(全7種)」と同一となります。
販売商品
特集ページ
【株式会社カードラボ 会社概要】
