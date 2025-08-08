「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の新作グッズフェアが8月30日からゲーマーズで開催決定！ 関連グッズ2000円購入ごとに、特典ポストカードが貰える

シャニマスのアイドルが“人魚姫”に！

宝石のように輝く描き下ろしグッズ、ゲーマーズに降臨。

プロデューサーさん、準備はいいですか？

この夏、あなたの担当アイドルたちが、宝石のようにきらめく“人魚姫”になって登場します！

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の新作グッズフェア、「宝石人魚姫 〜jewel mermaid〜」が、8月30日（土）からゲーマーズで開催決定です！

今回のための描き下ろしイラストは、まさに息をのむ美しさ……。

儚げな表情のアイドルたちが、あなたを待っています。

キラキラの「ホログラム缶バッジ（税込572円）」や、存在感バツグンの「アクリルスタンド（税込1,925円）」など、見逃せない新作グッズが盛りだくさん！

しかも、関連グッズを2,000円（税込）購入するごとに、ここでしか手に入らない限定の「特典ポストカード」がランダムで1枚もらえちゃうんです！

お店に行けない人も、オンラインショップがあるから大丈夫。

この夏だけの美しい“人魚姫”たちに、ぜひ会いに来てくださいね！

（以下、プレスリリースより）

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』グッズフェア in ゲーマーズ 「宝石人魚姫 〜jewel mermaid〜」を2025年8月30日(土)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/ 以下ゲーマーズ）は、2025年8月30日(土)より『アイドルマスター シャイニーカラーズ』グッズフェア in ゲーマーズ 「宝石人魚姫 〜jewel mermaid〜」を開催することをお知らせいたします。

ー 開催概要 ー

開催期間：2025年8月30日(土)〜9月15日(月・祝)

開催場所：

・AKIHABARAゲーマーズ本店(営業時間:平日▶11:00〜21:00 土日祝▶10:00〜21:00)

・ゲーマーズ仙台店(営業時間:10:00〜20:00)

・ゲーマーズ名古屋店(営業時間:10:00〜21:00)

・ゲーマーズなんば店(営業時間:平日▶11:00〜20:00 土日祝▶10:00〜20:00)

・ゲーマーズ小倉店(営業時間:11:00〜20:00)

・ゲーマーズ博多店(営業時間:10:00〜21:00)

・ゲーマーズオンラインショップ

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

店舗キャンペーン

【購入特典】

期間中に会場内にて、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』【新商品】または【新商品と関連商品】をご購入 2,000円(税込)毎に、特典ポストカード(全7種)をランダムで1枚プレゼント！

■ゲーマーズ特典ポストカード(全7種)

※特典は無くなり次第終了となります。

※特典ポストカードはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

オンラインショップキャンペーン

【オンラインショップ購入特典】

期間中、ゲーマーズオンラインショップにて『アイドルマスター シャイニーカラーズ』催事商品をご購入2,000円(税込)毎に、特典ポストカード(全7種)をランダムで1枚プレゼント！

■ゲーマーズ特典ポストカード(全7種)

※特典はなくなり次第終了となります。

※ゲーマーズにて開催の『アイドルマスター シャイニーカラーズ』グッズフェア購入特典「ポストカード(全7種)」と同一となります。

販売商品

■ホログラム缶バッジ(57mm)「アイドルマスター シャイニーカラーズ」01/宝石人魚ver. トレーディング(全8種)(描き下ろしイラスト) 価格：572 円(税込) コンプリートセット：4,576円(税込) ■アクリルカード「アイドルマスター シャイニーカラーズ」03/宝石人魚ver. トレーディング(全8種)(描き下ろしイラスト) 価格：660 円(税込) コンプリートセット：5,280円(税込) ■アクリルスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」05/浅倉 透 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,925 円(税込) ■アクリルスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」06/樋口円香 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,925 円(税込) ■アクリルスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」07/福丸小糸 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,925 円(税込) ■アクリルスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」08/市川雛菜 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,925 円(税込) ■ダイカットステッカー「アイドルマスター シャイニーカラーズ」01/浅倉 透 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：550 円(税込) ■ダイカットステッカー「アイドルマスター シャイニーカラーズ」02/樋口円香 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：550 円(税込) ■ダイカットステッカー「アイドルマスター シャイニーカラーズ」03/福丸小糸 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：550 円(税込) ■ダイカットステッカー「アイドルマスター シャイニーカラーズ」04/市川雛菜 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：550 円(税込) ■A3クリアポスター「アイドルマスター シャイニーカラーズ」01/浅倉 透 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,650 円(税込) ■A3クリアポスター「アイドルマスター シャイニーカラーズ」02/樋口円香 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,650 円(税込) ■A3クリアポスター「アイドルマスター シャイニーカラーズ」03/福丸小糸 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,650 円(税込) ■A3クリアポスター「アイドルマスター シャイニーカラーズ」04/市川雛菜 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：1,650 円(税込) ■B2縦タペストリー「アイドルマスター シャイニーカラーズ」03/283プロ ノクチル 宝石人魚ver.(描き下ろしイラスト) 価格：3,850 円(税込) ■缶バッジ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」03/宝石人魚ver. トレーディング(全10種)(ミニキャライラスト) 価格：550 円(税込) コンプリートセット：5,500円(税込) ■アクリルぷちスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」02/宝石人魚ver. トレーディング(全10種)(ミニキャライラスト) 価格：900 円(税込) コンプリートセット：9,000円(税込) ■ダイカットステッカー「アイドルマスター シャイニーカラーズ」宝石人魚ver.(ミニキャライラスト)（各種） 価格：550 円(税込) ■スマキャラスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」04/283プロ ノクチル 宝石人魚ver.(ミニキャライラスト) 価格：1,760 円(税込) ■スマキャラスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」05/283プロ イルミネーションスターズ 宝石人魚ver.(ミニキャライラスト) 価格：1,760 円(税込) ■スマキャラスタンド「アイドルマスター シャイニーカラーズ」06/283プロ アルストロメリア 宝石人魚ver.(ミニキャライラスト) 価格：1,760 円(税込)

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。