朝日奈央や菊地亜美らがメンバーのアイドリング!!!が、8月1日開催の『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025』（以下、『TIF2025』）にて1日限りの復活ライブを行った。朝日が自身のInstagramにて、当日のオフショットやVlogをアップしている。

今回の復活ライブは、『TIF』15周年とグループ解散10周年を記念して行われたもので、朝日が中心となり、メンバー間で「またライブをやりたい」との話が持ち上がり、スタッフの協力で実現した。

朝日は「13歳から21歳まで在籍したアイドリング!!!今の私を作ってくれた大切なホーム。私の青春です！」「解散しても集まったら当時の空気感と全く変わらず、一瞬であの頃に戻れる関係性、とても幸せに思います！」と綴り、当日のステージ写真やオフショットをポスト。また、この日のために制作されたという新衣装を着ての全身ショットのほか、当日の様子を収めたVlogを投稿。

「アイドリング!!!って本当に魅力溢れる人ばかりで、いつも温かい人柄でキラキラしてて、久しぶりに会うと改めてメンバーの魅力を感じます」「そんなみんなの中に仲間入りできた事、とってもしあわせに思います！また集まれますようにーー！」と思いを記している。 投稿には「夢のような時間を過ごせました」「青春時代を思い出して最高の気分になれました！」「相変わらず美脚」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）