建材用のアスベスト（石綿）で健康被害を受けたとして、大阪府内などの元建設労働者や遺族ら計１３３人が建材メーカー２１社に総額約１４億円の損害賠償を求めた訴訟は８日、大阪高裁で和解が成立した。

メーカー１２社が１１５人に解決金計約１２億円を支払う。このほかの原告１８人には解決金の支払いはないが、すべてのメーカーが見舞いの意を示すことを踏まえ、和解を受け入れた。

東京高裁で７日、メーカー７社が原告計４００人に計約５２億円を支払う内容で和解したのに続き、大規模な被害救済が実現した。

建材用の石綿被害を巡る「建設アスベスト集団訴訟」では最高裁が２０２１年、国とメーカーの賠償責任を認める統一判断を示し、国が和解金を支払うことなどで基本合意した。一方、メーカー側とは、賠償範囲などが訴訟で争われている。

今回の訴訟は、元建設労働者らが１６〜２１年に提訴したもので、大阪地裁が２３年、メーカー側に計約９億円の賠償を命じ、双方が控訴していた。和解条項では、市場占有率の高いメーカーが解決金を支払って謝罪し、全社が見舞いの意を示すことになった。最高裁の統一判断で救済対象外となる屋外作業員らには、解決金は支払われない。

大阪市内で記者会見した原告側弁護団長の村松昭夫弁護士は「時間はかかったが、画期的な前進だ。全国の同種訴訟でも救済が続くことを強く望む」と語った。