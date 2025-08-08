俳優賀来賢人（36）が8日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」（橋本昌和監督）公開初日舞台あいさつに出席した。

小さい頃から見ていたという作品で声優を務め「逆ゴリ推しオファーで出させていただきました。まさか入れてもらえるなんて思っていなかったので、うれしいです」と喜んだ。

内容については「今までずっとしんちゃんシリーズを見てきた中で、ここまで全部乗せみたいな映画はなかなかないなと。自分も早く劇場で見てみたいです」と笑顔で話した。

また、同じく声優として出演した山寺宏一は「しんちゃん映画への出演は3度目になりますが、今回初めて舞台あいさつ登壇になります！これでやっと一人前の声優になれたんじゃないかと思います」と喜びを口にした。映画の収録終わりには声優陣を飲み会に誘ったといい「過酷な収録だったので、ビールがおいしかった。それを今、思い出しました」と振り返っていた。

イベントにはバイきんぐの小峠英二と西村瑞樹、速水奨、小林由美子、佐藤恵智、森川智之、こおろぎさとみらも登壇した。