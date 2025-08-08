中川翔子、父・中川勝彦さんの墓前へ「双子の報告ができました」 本音も吐露「涙が出る」
双子の男児を妊娠中のタレント・中川翔子が8日、自身のインスタグラムを更新。出産前に父・中川勝彦さんの墓前に報告したことを明かした。
【写真】お腹が大きくなって…父・中川勝彦さんの墓前を訪れたことを報告した中川翔子の近影
中川は「今日は！どうしても行っておきたくて 谷中 常在寺の父のお墓参りに、母と行ってきました」「双子の報告ができました、なんだかホッとしました」と報告。「父の血も、祖父や祖母、先祖代々みんなの血を引いているミラクルな双子たちを命かけて守ります！」と改めて、出産に向けて意気込んだ。
また、「父なら、なんて言うだろうな？喜んでくれたかな？ 祖父にも、会わせたかったよ これは新しい感覚で、涙が出る」と本音を吐露し、「父が亡くなって30年以上経つけど今も全国からお墓参りにきてくださる皆様、ありがとうございます」と父のファンに感謝。「お墓に置かれたノート、コメントしてくださる気持ち 父もきっと見守っています わたしも書いてきました 次は、生まれたら連れてくるんだろうな、不思議！」とつづった。
そして、墓参りがてら、谷中のグルメを満喫したことも報告。一方で「暑さにやられてか、睡眠不足からか、体力めちゃくちゃ削られた感じでぐったり」とし、「もういまの身体では最小限でももう歩き回るのは限界だと感じました、、」「お腹重たくて腰が痛いし疲れやすいしなのに眠りが浅くて睡眠不足でなんなんだー でも後期はこうなんだろうな がんばろう、、」と現状を伝えた。
そして最後に「みなさまも夏バテ気をつけて！いっしょに夏を乗り越えましょう」と結んだ。
翔子の父・中川勝彦さん（享年32）は、1980年代、ヴィジュアル系アーティストの先駆けとして活躍した。94年、急性白血病のため32才の若さで亡くなった。
