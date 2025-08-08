コトブキヤ、「創彩少女庭園」よりプラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷」商品化決定！デコマスをコトブキヤ秋葉原館2階にて展示中
【グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷】 8月8日 発表
コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
今回同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」の公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、1/10スケールで表現された「源内 あお【若葉女子高校・冬服】」との比較画像を公開しているほか、近日予約開始予定であることも伝えている。
また「コトブキヤ秋葉原館」の2階にてデコマスを展示中とのこと。
商品化決定🎉
近日ご予約受付開始予定です💁♀️
デコマスをコトブキヤ秋葉原館２階に展示中！
