【グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷】 8月8日 発表

　コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

　今回同社の美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」の公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、1/10スケールで表現された「源内 あお【若葉女子高校・冬服】」との比較画像を公開しているほか、近日予約開始予定であることも伝えている。

　また「コトブキヤ秋葉原館」の2階にてデコマスを展示中とのこと。

(C) KOTOBUKIYA (C)KOTOBUKIYA / FAGirl Project