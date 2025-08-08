子どもが生まれて1年が過ぎ…ついにやってくる恐怖の時間｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】

この漫画は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが描いた、1歳半健診の日のエピソードです。娘の発語がゆっくりなことや、人見知りの強さが気になり、日々モヤモヤと不安を抱えていた綾永さん。そんな中で迎えた、緊張の1歳半健診。「このままで大丈夫なのかな？」という思いを抱えながら、健診に臨む綾永さんの心の揺れが丁寧に描かれています。『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』第1話をごらんください。

綾永さんは、まもなくやってくる1歳半健康診査に頭を悩ませていました。大事な機会だと分かっているけど、どうして親として値踏みされているように感じてしまうそうです。特に娘の発語の遅さはとても気になっていました。検診はどうなるのでしょうか…。

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

健康診査は、専門家に質問ができるとても貴重な時間です。綾永さんはそのことを重々承知しています。

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

健診は親としてのスキルを採点されているかのようで苦手だと言います。それに加え、娘の気になるところがたくさんあるという点も、気が重い要因なようです。

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

もともと、発語が遅かった娘。さらに、発語が増えないことや、人見知りや場所見知りが激しいことも悩みの種です。果たして、1歳半健診はどうなるのでしょうか。

親として不安に思うことは当然のこと

©ayanaga.naga

©ayanaga.naga

このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。



実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。



この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。



それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）