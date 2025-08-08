お笑い芸人の藤井隆さんとタレントの井上咲楽さんがMCを務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜・午後0時55分）。8月10日の放送では、MCの2人が沖縄へ向かい、宜野湾市に住む新婚夫婦が登場します。妻は地元・沖縄で活躍するタレントで、テレビに映った彼女の姿に夫が一目ぼれしたのだそうです。



【写真】妻の大屋あゆみさん…沖縄吉本のタレントで、劇団も立ち上げています

夫は旅行会社の事務員。妻の大屋あゆみさんは、なんと沖縄吉本のタレントです。アラマンダという劇団を立ち上げ、耳の聞こえる人も聞こえない人も一緒に楽しめる手話コメディを行っています。



テレビで見た「大屋あゆみのハッピービュッフェ」

5年前、当時ホテルに勤務していた夫は、夜勤終わりに妻が出演しているテレビ番組を目にします。それは妻がホテルのビュッフェを食べ尽くすコーナー「大屋あゆみのハッピービュッフェ」。そこでの姿を見るやいなや、夫は一目で心を奪われたといいます。



それから半年後、転機が訪れます。婚活をしつつも彼氏ができなかった妻がテレビディレクターにボヤいたところ、「番組内で彼氏を募集しちゃう？」との提案が。その募集に対し、夫は勇気を出してダメ元で応募したのだといいます。しかし、コロナ禍に入り、企画自体が流れてしまったといいます。



それでも諦めきれなかった夫はSNSで妻に直接メッセージを送り、やり取りがスタート。そのなかで妻が、両親の耳が聞こえないことを伝えると、夫も祖母の耳が聞こえないことを告白。親近感を抱いた2人は実際に会うこととなり、5回目のデートで交際がスタートしました。



夫の決断に妻の母も結婚を承諾

ところが妻が交際を両親に報告すると、母親は「結婚はダメ」と猛反対。夫が当時勤めていたホテルの仕事は転勤の可能性も高く、将来的に妻が沖縄からいなくなるかもしれないと思ったのでした。



そこで夫は、妻と一緒にいたい気持ちと、妻の両親を安心させたいとの思いから、沖縄の旅行会社に転職します。その熱意に、妻の母も結婚を承諾し、2人は昨年9月に結ばれたといいます。



番組では妻の母から夫への手紙を、MCの藤井さんが代読。「今では本当の息子のように感じている」といった愛あふれる感謝の言葉に、会場は感動に包まれました。



2人の夢は…「予算は2000万円から2500万円」

夫は義理の両親に対して「本当の家族だと思っていて、ずっとそばにいたい」と語ります。そんな2人の夢は、妻の両親と一緒に暮らせる二世帯住宅を建てること。番組では住宅メーカーを訪れる様子にも密着します。



2人のこだわり条件は「バリアフリー」「防音設備」「焼肉専用のダイニング席」の3つ。すでに120坪の土地はあるものの、場所が普天間基地に近いため、ぐっすり安眠できる防音設備がほしいのだそう。焼肉専用のダイニング席については、週に1回は必ず焼肉店に行くという2人の願いだといいます。予算は2000万円から2500万円。果たして2人の夢は叶うのでしょうか！？



◇ ◇



なお、この放送回を皮切りに、藤井さんと井上さんのMC就任3周年を記念したスペシャル企画「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」がスタート。今後5週にわたり、沖縄・栃木・大分の3都市を巡りながら、新婚夫婦たちとのトークを届けていく予定です。