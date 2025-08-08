“もち肌×癒し系ベビーフェイス”が話題の俳優・グラビアアイドル、土田優空さんのデジタル限定写真集『ゆあびより』（ワニブックス）がリリースされました。



【写真】もし土田優空さんが銭湯の看板娘だったら…

土田さんは2024年に『ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。その後も各誌で起用され、舞台出演など女優としても活動の幅を広げています。愛きょうあるルックスとふわふわボディが魅力です。



今回の最新デジタル写真集のテーマは「銭湯の看板娘」。昭和の面影を残す民家や銭湯をロケ地に撮影しました。幼さの残るピュアな表情と、ハタチとなった今だからこそ醸し出せる大人の色気。その両面をたっぷりと収めています。どこか懐かしくノスタルジックな雰囲気の中、彼女ならではの“愛されボディ”が際立つ一冊となっています。



【土田優空プロフィール】

つちだ・ゆあ 2004年9月21日、東京都生まれ。身長：155cm / バスト：90cm / ウエスト：60cm / ヒップ：90cm / シューズ：23cm 2024年グラビアデビューした日韓ハーフの新星。もっちり美肌と癒やし系のルックスが武器。舞台に挑戦するなど女優としても活動中。特技は冷蔵庫や洗濯機などを軽々持てること、歌、太鼓の達人、陸上競技

趣味は一人カラオケ（98点）ダンス、ピアノ、サウナ、帽子集め 最新情報は公式Ｘ（@tsuchida_yua）、公式Instagram（@tsuchidayua_0921）、公式TikTok（@tsuchidayua_0921）