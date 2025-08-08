今回の大雨では県西部を中心に稲作など県内農業に被害が出ています。



県は職員を現地派遣して状況を調べています。



吉本記者

「きのうは、一面水浸しだった高岡市内の田んぼです。流れ着いたワラやごみが稲に覆いかぶさっています」



小矢部川そばの高岡市長慶寺。 きのうは大雨で田んぼから水が溢れるほどでした。



一夜明けたきょう、同じ田んぼを訪れてみると、水は引いていましたが今月収穫を控えるほ場にはあちこちにごみが残り、大雨の爪痕が残っていました。





農家 橘 行夫さん「長いこと田んぼ作っていて初めて。たいしたことはないけど」記者「このあとどうする」橘さん「処分する、自分でとって」記者「商品としては影響ない」橘さん「ない」県はきのうから県内全域で現地パトロールや農協などへ聞き取りをして被害状況を調べています。高岡市福岡町では地元の農林振興センター職員が田んぼを訪れ水はけ具合や稲の倒伏状況などを確認しました。県高岡農林振興センター柳瀬 美智代農業普及課長「（この田んぼは）水を張る時期で特に被害はないが（早生品種の）『てんたかく』だと収穫間際なので茶色の米が出る可能性ある。今後の管理や早く水をはいてくださいとか園芸物は殺菌剤をまいてくださいなどの対応を指導する」県内農作物への大雨被害はさらに拡大する可能性があります。