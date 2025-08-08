Cole Haanの新キャンペーンが提案する“快適美”な秋スタイル

「美しさ」と「快適さ」は両立できるー。そんな信念のもと、Cole Haanが2025年秋に発表した新グローバルキャンペーン「Cole Haan Comfortable™」では、現代のあらゆるシーンに寄り添う革新的なフットウェア＆バッグが登場します。どんな予定にも対応し、気分まで軽やかにする最新コレクション。その魅力は、見た目だけでは語り尽くせません。今秋は、履くたびに高揚感をもたらす一足と共に♪

驚きの軽さとクッション性♡秋スニーカー最前線

忙しい日常を支えるのは、想像以上に軽くてタフな一足。

「グランドプロ・コート スカイウィーブ スニーカー」（メンズ・ウィメンズ）には、弾むような履き心地のSkyWeave™クッショニングテクノロジーを搭載。

アクティブな1日にも、突然のスケジュール変更にも、自然にフィットしてくれます。

また、スタイリッシュかつフォーマル感も漂う「オリジナルグランド シティスペクター」（メンズ）は、ENERGYFEEL™フォームによりまるでスニーカーのような快適さと推進力を兼ね備えています。

クラシカルなのに進化系♡ドレスシューズの革新

伝統と革新の融合を実現したのが、「リドリー グランド ブローグウィングチップ オックスフォード」。

200年のレザーソール技術に、柔軟性とトラクションを強化したFlexCraft™ Comfortを融合。外見はクラシックなまま、履き心地は軽やか。

ラインナップには、キャップトゥ・オックスフォード、ペニーローファー、ブーツも揃い、シーンに合わせて選べます。まさに、「これがドレスシューズ!?」と驚く履き心地です。

履き心地で選ぶ♡美しく賢い秋のパンプス＆バッグ

グランド アンビション アレイン ブーティ

グランド アンビション ガレーナ ローファー

女性の足元を新定義した「グランド アンビション」シリーズが、この秋も進化。

ローファーやパンプス、ブーティ、バレエシューズには、Grand Luxテクノロジーが搭載され、見た目はエレガントなのに、前足部までふわっとしたレスポンスを実現。

キャサリン トート

ジャドソン ブラッシュド ツイル バックパック

さらに、収納力と軽量さを兼ねた「キャサリン トート」や「ジャドソン ブラッシュド ツイル バックパック」は、秋のお出かけや通勤にもぴったり。自分らしさを大切にする女性にこそ選んでほしいアイテムです♡

秋の一歩は“快適”から始めて

Cole Haanの2025年秋キャンペーン「Cole Haan Comfortable™」は、デザイン性だけでなく機能性にも妥協しない現代女性のための新基準。

あらゆるシーンで「気持ちいい」と感じられるその履き心地は、日常をより洗練されたものにしてくれます。

革新の詰まったこのコレクションは、公式店舗および公式サイトcolehaan.co.jpでチェックできます。秋の足元は、もっと自由に、もっと自分らしく♪