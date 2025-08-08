2025世界ロボット大会、エンボディドAIロボットの10大発展トレンド発表

北京で8月8日に開幕した2025世界ロボット大会で、2025エンボディド人口知能（AI）ロボットに関する10大発展トレンドが発表されました。

第1は、物理的実践、物理シミュレーターと世界モデルの協同駆動による体現型認知。

第2は、多層的かつエンドツーエンドの体現型意思決定。

第3は、モデル予測、強化学習、生命科学を融合できるエンボディドAI制御。

第4は、生成型AIの駆動によるエンボディドAIロボットの設計。

第5は、高度な協同性と動的適応性を備えたエンボディドAIのソフトウェアとハードウェアの一貫性。

第6は、エンボディドAIロボットの大規模工場の出現。シミュレーション環境の下で自然言語処理（NLP）、環境生成、ロボット本体の設計、意思決定・制御アルゴリズム、ソフトウェア・ハードウェア一貫性アルゴリズムなどの研究開発を実現する。

第7は、エンボディドAIの大規模な高品質データセット。

第8は、エンボディドAIロボットクラスターと人間との協同発展。マルチエージェントシステムを融合した協同メカニズムを確立し、エンボディドAIロボットクラスターを構築する。

第9は、学際・領域を横断するエンボディドAIロボットのオープンソースコミュニティー。

第10は、エンボディドAIロボット向けの安全評価システムと倫理規制の確立。（提供/CRI）