「礼賛ユニ良すぎです」サーヤ、礼賛メンバーとマリーンズユニショット公開！「似合っててかわいい！」
お笑いコンビ・ラランドのサーヤさんは8月7日、自身のInstagramを更新。千葉ロッテマリーンズ・夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」にバンド「礼賛」として出場した際の、ユニフォーム姿を公開しました。
【写真】サーヤのマリーンズユニ姿
2枚目はサーヤさんのソロショットで、着用しているユニフォームの胸元に書かれた「marines」をアピールするようなポーズをとっています。背番号は名前にちなんで「38（サーヤ）」と書かれています。
コメントでは、「野球場で見る礼賛カッコ良すぎました！」「そのユニフォームかっこいい」「マリーンズユニホームめちゃくちゃ似合っててかわいい！」「ライブパフォーマンス最高でした」「礼賛ユニ良すぎです」「超楽しかったです！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「野球場で見る礼賛カッコ良すぎました！」サーヤさんは、「野球」とつづり、8枚の写真を投稿。ユニフォームを着た礼賛メンバーと千葉ロッテマリーンズのマスコットたちの集合写真などです。
コメントでは、「そのユニフォームかっこいい」「マリーンズユニホームめちゃくちゃ似合っててかわいい！」「ライブパフォーマンス最高でした」「超楽しかったです！」などの声が寄せられました。
野音ライブの様子も公開7月29日には「日比谷野音、7月いっぱいまでみれるよ」とつづり、日比谷公園大音楽堂でのライブの様子を一部動画で公開したサーヤさん。野外ステージで圧巻のパフォーマンスを披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
