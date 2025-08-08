羽生結弦「2026年版 カレンダー」発売決定！ 全カット完全撮り下ろしで構成
今の羽生結弦をまっすぐに映し出した完全撮り下ろしカレンダー「2026年版 羽生結弦 カレンダー」が、10月から発売予定だ。
【写真】でこ出しスタイルもすてき！ 卓上タイプも
■壁掛けタイプと卓上タイプの2種
今回ハゴロモより発売される「2026年版 羽生結弦 カレンダー」は、全カット完全撮り下ろしで構成された、撮影だからこそ生まれる一瞬一瞬の、凛とした存在感が楽しめるカレンダー。
ラインナップは、壁掛けタイプと卓上タイプの2種類を用意。いずれも、「飾る＝部屋に息吹を添え」、「使う＝時を共に刻み」、「見る＝慈しむ」が堪能できる内容となっている。
また、壁掛けタイプには2025年11月と12月の先行ページを収録予定。加えて、例年好評の流通別特典も企画中で、詳細は後日にハゴロモ公式Xにて順次発表される。
