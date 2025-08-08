µÜÌî¿¿¼é¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×MV¸ø³«¡¡¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¥³¥ß¥«¥ë¶¦±é¡¡6Ç¯¤Ö¤ê³¤³°¸ø±é¤âÈ¯É½
¡¡À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤¬8Æü¡¢11·î19ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¶Ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢YouTube¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëµÜÌî¿¿¼é¤ÎÌ¥ÎÏÁ´³«¤ÎMV¥«¥Ã¥È
¡¡¿·¶Ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤ÇµÜÌî¤Î²»³Ú¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ç¤â¼«Á³¤Ë¥Î¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ï²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬Ê±¤¹¤ëÉÔÎÉ³ØÀ¸¤¬µÜÌî¤ËÉ½¾ðË¤«¤ËÇ÷¤ê¡¢¡È¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡ÉÅ¸³«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÜÌî¤Î±éµ»ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥Ñ¡¼¥Þ²°¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¶õµ¤¤«¤é°ìÊÑ¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÜÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥¿¡Ê¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤â¤¤ç¤¦8Æü¤«¤é¸ø³«Í½Äê¡£MV¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤ÎÆ°²è¤¬TikTok¤Ê¤É¤Ç5ËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÜÌî¤Ï¡¢º£½µËö¤Î10Æü¤Ë°ñ¾ë¡¦¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØLuckyFes¡Ç25¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ò½éÈäÏªÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢11·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØMAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ¡ÁVACATIONING!¡Á¡Ù¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ3¥ö½ê¡ÊµÜ¾ë¡¦Ê¼¸Ë¡¦²£ÉÍ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë³¤³°¸ø±é¤È¤·¤Æ¾å³¤¡¦ÂæËÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØMAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ¡ÁVACATIONING!¡Á¡Ù
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§µÜ¾ë¡¦¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡§µÜ¾ë¡¦¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡§Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¨³¤³°¸ø±é¡Ê¾å³¤¡¦ÂæËÌ¡Ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëµÜÌî¿¿¼é¤ÎÌ¥ÎÏÁ´³«¤ÎMV¥«¥Ã¥È
