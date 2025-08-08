【台風情報】台風11号(ポードル)は今後沖縄に接近する可能性も...現在小笠原近海を北北西へ進む このあとの勢力と進路を画像で 気象庁
■台風11号(ポードル)
8月8日18時45分発表 気象庁
8日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 小笠原近海
中心位置 北緯20度40分 (20.7度)
東経144度55分 (144.9度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
9日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)
東経141度30分 (141.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯22度20分 (22.3度)
東経137度40分 (137.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
11日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯23度20分 (23.3度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
12日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯24度25分 (24.4度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
13日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯27度20分 (27.3度)
東経124度30分 (124.5度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより