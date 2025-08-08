県内に住む70代の女性が、SNS型の投資詐欺で約1億7000万円をだまし取られていたことが分かりました。



警察によりますと、70代の女性は2025年2月ごろ、インターネットで海外の投資会社のサイトにアクセスし、職員を名乗る者の指示で暗号資産の投資として11回にわたり約4600万円を口座に振り込みました。現金を引き出そうとしたところ、「信用を確認するための入金が必要です」などと言われ、追加で9回にわたり1億2000万円余りを振り込みました。



女性は金融機関の指摘を受け、詐欺に気づきました。警察は、SNSなどで面識のない人から投資を勧められたときは詐欺を疑うよう呼びかけています。