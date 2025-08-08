●あす9日(土)からの3連休は、災害の危険が高まるような大雨となるおそれ

●特にあさって10日(日)から来週11日(月)にかけて、大雨警報の可能性大

●大雨に対する意識を高めて、安全第一の行動を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう7日(木)県内に激しい雨を降らせた前線が、九州付近まで南下し、今朝は鹿児島県で線状降水帯が発生。大雨特別警報も発表され、甚大な災害が発生するような大雨となりました。





一方、県内付近は湿った空気が充満していることで、朝から萩市阿武町あたりに活発な雨雲が流れ込みました。





この時間は県内の雨もほとんど止んでいますが

あす9日(土)からの3連休は、現在九州付近に激しい雨を降らせている前線が、徐々に北上。

あさって10日(日)から来週11日(月)にかけて、県内付近に停滞する見通しです。





この前線の北上に伴い、県内ではあす9日(土)の昼ごろから天気が崩れだす予想です。

夜にかけて非常に活発な雨雲が続々と流れ込み、あさって10日(日)をピークに、一時激しく降るところも出てくる見込みです。

雨は強弱を繰り返しながら、来週11日(月)にかけてしばらく降り続く見通しで、気象台は特に雨脚が強まるあさって10日(日)から来週11日(月)にかけて、県内に大雨警報を出す可能性が高いとしています。





トータルの雨量も多くなる予想で、

あす9日(土)からあさって10日(日)の夕方にかけて降る雨の量は、多いところで150ミリ



あさって10日(日)の夜から来週11日(月)にかけて降る雨の量は、多いところで120ミリに達する予想です。







県内では河川の増水や浸水、土砂災害の発生にも警戒が必要です。

この3連休は災害の危険が高まるような大雨となるおそれがあります。大雨に対する意識を高めて、安全第一でお過ごしください。





尚、きのう7日(木)マリアナ諸島付近に発生した台風11号は、今後西よりに進む予想です。

来週13日(水)にかけて沖縄から台湾方面へ進み見通しで、県内への影響はほとんどないと見込んでいます。





あす9日(土)は前線の北上に伴い、昼頃から雨が降り出す予想です。夜にかけて徐々に雨脚が強まり、ところどころで激しく降る見込みです。

日中の最高気温は広く30度を超えて、引き続き蒸し暑い一日となりそうです。





雨はあさって10日(日)をピークに、11日(月)まで降り続く見通しで、災害の危険が高まるような警報クラスの大雨となるおそれがあります。

お盆が始まる来週13日(水)から、また日ざしが届き出し、猛烈な暑さの日々となりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）