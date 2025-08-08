¡ÚÆÃ½¸¡Û¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¨¥êー¥È¡ØPJ¡Ù¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¿ÍÌ¿µß½õ¡ÈºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¡×·±ÎýÌ©Ãå¡Ú¿·³ã¡Û
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤ËÎ¦¾å¤È³¤¾å¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿ÍÌ¿µß½õ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾Î〝PJ〟(¥Ñ¥é¥ì¥¹¥¥åー¥¸¥ã¥ó¥Ñー)¡£
¹â¤¤µß½õÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀº±Ô¤¿¤Á¤Î·±Îý¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¢¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡£ÁøÆñ¤·¤¿¼«±ÒÂâ¹Ò¶õµ¡¤ÎÁÜº÷¡¦µß½õ¤ò¼ç¤ÊÇ¤Ì³¤È¤·¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë½ÐÆ°¤·¤Þ¤¹¡£µß½õ¤òÃ´¤¦µßÆñ°÷¤ÏÄÌ¾Î〝PJ〟¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æü¡¹²á¹ó¤Ê·±Îý¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâÈô¹ÔÈÉÄ¹ º´Æ£ÆØ3Åù¶õº´
¡ÖPJ¤Ï¤Þ¤µ¤ËµßÆñÃÄ¤Î¤ä¤ê¤ÎÌ·Àè¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º¤Æñ¤Ê¸½¾ì¤äÅ·¸õÉÔÎÉ¤Ç¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤«¤é¸½¾ì¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê³¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³Î¼Â¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡×
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¡¦³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬½ÐÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¡£
¿ÍÌ¿µß½õ¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×〝PJ〟¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¡£PJ¤Î1Æü¤Ï¡¢Ä«6»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¿ÍPJ¤Î𠮷ÅÄÍ¥¸ã3Áâ¡£¼«±ÒÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¹¤Ìç¤È¤µ¤ì¤ë〝PJ〟¤ÎÁªÈ´»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤ØÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ç¯¤Û¤É¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâ ¿·¿ÍPJ 𠮷ÅÄÍ¥¸ã3Åù¶õÁâ
¡Ö(Ä«¤Ï)¿å²ó¤ê¤Î½àÈ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÎ®¤ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡×
〝PJ〟¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó100¿Í¡£
¤½¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâÂâÄ¹ ·Ê±º¹À1Åù¶õº´
¡Ö²æ¡¹¤ÏÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼ç´ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤ËÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²æ¡¹¤ÏÇ½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2000¿Í°Ê¾å¤òµß½õ¡£2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤â¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿½»Ì±¤Ê¤É¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁõÈ÷¤òÀ°¤¨·±Îý¤Ø¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²¼±ÛÃÏÊý¤Î»³´ÖÉô¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÁøÆñ¼Ô¤Î¥À¥ßー¿Í·Á¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¿¹¤Î¿¿¤óÃæ¡£¾å¶õ¤«¤éÍ×µß½õ¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥íー¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥Ú¥ê¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ß²¼Ë¡¤Ç¸½¾ì¤Ø¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâ ¿·¿ÍPJ 𠮷ÅÄÍ¥¸ã3Åù¶õÁâ
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡ªÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡ª¡×
ÀèÇÚ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ãー¤ËÍ×µß½õ¼Ô¤ò¸ÇÄê¡£¥ï¥¤¥ä¤Ç¤Ä¤ê¾å¤²¡¢µß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâPJ(6Ç¯ÌÜ) Ä¹Í§¾Ï¸ç3Åù¶õÁâ
¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ãー¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÏ¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡£¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
Ãë¿©¤Ï¡¢ÉôÂâ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¿ô½½¿Í¤ÎÂâ°÷¤¬¿©Æ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâPJ(3Ç¯ÌÜ) ½ô²¬Âó3Åù¶õÁâ
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢º£Æü¤Î¥«¥ìー¤Î¤ªÌ£¤Ï¡©¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¥Õ¥©¥íー¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡×
¢£¿·³ãµßÆñÂâ ±ÒÀ¸°÷
¡Ö(PJ¤Ï)¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤È¤¤¤¦¤«ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢Íî²¼»±(¤é¤Ã¤«¤µ¤ó)¤ò¤¿¤¿¤à·±Îý¡£Íî²¼»±¤Ï¹Ò¶õµ¡¤«¤é¹ß²¼¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¦¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ç¡¢PJ¤ÏÇ¤Ì³¤Ë»È¤¦Íî²¼»±¤ò¼«Ê¬¤Ç¾ö¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâPJ(6Ç¯ÌÜ) Ä¹Í§¾Ï¸ç3Åù¶õÁâ
¡ÖºòÆü¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤¬É÷¤ò¤Ï¤é¤àÉôÊ¬¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¡£¡×
¤¹¤Ù¤Æ¾ö¤ß½ª¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤Ââ°÷¤Ç¤â1»þ´Ö¡£´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï2»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ãµßÆñÂâPJ(6Ç¯ÌÜ) Ä¹Í§¾Ï¸ç3Åù¶õÁâ
