県内を襲った記録的な大雨により、各地で土砂崩れや、住宅の浸水被害が発生しています。姶良市では住宅に土砂が押し寄せ、30代の女性と連絡が取れていません。県本土では、今後も大雨のおそれがあり、土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。



未明に発生した線状降水帯で記録的な大雨となった県内。霧島市溝辺では、午前3時までの1時間に観測史上最大となる、107.5ミリの雨が降りました。





霧島市牧之原や溝辺では、僅か半日で500ミリ近い雨が降り、8月の平年値の2倍近い記録的な雨となりました。気象台は、霧島市に警戒レベル5にあたる大雨特別警報を発表しました。午前7時頃の霧島市です。住宅地が茶色く濁った水で覆われ、側溝からは水があふれ出していました。車が歩道に乗り上げ、動かなくなっている様子です。アスファルトが大きく崩れ地中がむき出しになった場所も。（女性）「水が漏れてきて入ってきたので塞ごうかなと思って。8.6水害以降なかなかなかったが、初めてですよね・・・。ここまでは」姶良市では住宅が土砂に埋もれ、この家に住む30代の女性と連絡が取れていません。消防などが救出活動を続けています。さらに、霧島市内では、道路が寸断され集落3か所が孤立。キャンプ場では一時、大人と子ども、合わせて40人が取り残されましたが、全員無事に救助されました。（記者）「こちら流れる、網掛川、茶色濁っているのが分かります。そして対岸に目を向けると護岸が大きく崩れ車が落ちてしまっている」姶良市を流れる網掛川では堤防の一部が崩落。車が2台落ち、電柱も傾いています。各地で浸水の被害も相次ぎました。（店主）「これくらいの高さまで水がきた。友達と、ふたりで掻きだしかた。商品のギターの下の方が濡れているから使えなくなって売り物にならない」こちらの居酒屋でも片づけに追われていました。（店主）「店内に泥も上がっていて、幸い機械が壊れていなかったのでそれがよかった。今日は復旧の状況次第で。今日は厳しいとは思っている」県によりますと、床上・床下浸水や土砂崩れなどの情報が多数寄せられているということです。各地に大きな爪痕を残した大雨。午後1時半に特別警報から警報に切り替わりました。午後5時時点で鹿児島市、霧島市、姶良市など5つの市に避難指示が出されています。このあと再び、前線活動が活発になるおそれがあり、9日の夕方にかけて、非常に激しい雨が降る見込みです。予想される、1時間雨量は多い所で薩摩・大隅地方で50ミリ、9日夕方までに予想される、24時間の雨の量は薩摩地方で200ミリ、大隅地方で150ミリとなっています。引き続き土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。