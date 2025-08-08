大人気ゲーム ポケットモンスターのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」が、期間限定で長崎スタジアムシティにオープンしました。

（栗山真乙アナウンサー）

「スタジアムシティの入り口に着くと、ガラス面にポケモンがデザインされています」

8日にスタジアムシティノース2階にオープンした「ポケモンセンター出張所」。

開店前から、約250人が長い列を作りました。

（熊本から）

「ポケモンカードを買いに来た」

（チリから）

「チリから来ている。朝8時から並んだ」

ポケモンセンター出張所の前には、高さ2mのピカチュウが。そして…

（栗山真乙アナウンサー）

「店内には、約800点のオリジナルグッズが並んでいます」

10月発売のゲームソフトに登場するポケモンのぬいぐるみや、手のひらサイズで人気のぬいぐるみ「Pokemon fit」のほか、ポケモンカードや文房具なども販売されています。

そして スタジアムシティ内にも、ポケモンの世界を楽しめる仕掛けがあるんです。

9か所に設置したパネルの二次元コードを読みとって、クイズに正解するとステッカーがもらえるイベントなどを開催。

ピーススタジアムの壁や柱にも、ポケモンたちがデザインされています。

ポケモンセンター出張所と長崎スタジアムシティのポケモンの装飾は、10月5日まで楽しめるということです。