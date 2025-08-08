壁や柱にもポケモンがいっぱい「ポケモンセンター出張所」スタジアムシティに期間限定オープン！《長崎》
大人気ゲーム ポケットモンスターのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」が、期間限定で長崎スタジアムシティにオープンしました。
（栗山真乙アナウンサー）
「スタジアムシティの入り口に着くと、ガラス面にポケモンがデザインされています」
8日にスタジアムシティノース2階にオープンした「ポケモンセンター出張所」。
開店前から、約250人が長い列を作りました。
（熊本から）
「ポケモンカードを買いに来た」
（チリから）
「チリから来ている。朝8時から並んだ」
ポケモンセンター出張所の前には、高さ2mのピカチュウが。そして…
（栗山真乙アナウンサー）
「店内には、約800点のオリジナルグッズが並んでいます」
10月発売のゲームソフトに登場するポケモンのぬいぐるみや、手のひらサイズで人気のぬいぐるみ「Pokemon fit」のほか、ポケモンカードや文房具なども販売されています。
そして スタジアムシティ内にも、ポケモンの世界を楽しめる仕掛けがあるんです。
9か所に設置したパネルの二次元コードを読みとって、クイズに正解するとステッカーがもらえるイベントなどを開催。
ピーススタジアムの壁や柱にも、ポケモンたちがデザインされています。
ポケモンセンター出張所と長崎スタジアムシティのポケモンの装飾は、10月5日まで楽しめるということです。