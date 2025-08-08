義母に姪っ子の写真を見せると衝撃の事実が発覚。居候中の女は誰!?／姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？
『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』（サレ妻miku：原作、矢野恵：漫画/KADOKAWA）第7回【全7回】
ある日家に帰ると、お風呂から男女の笑い声が。声の正体は夫と18歳の姪っ子。まさか2人で一緒にお風呂に入っていた…!? 事の発端は数週間前。海外から家出してきたという夫の姪っ子が突然居候することに。義姉からも居候中の滞在費を払う、と言われ、しぶしぶ了承した私。でも、この2人なんだか距離感がおかしい。しかも、姪っ子が来てから、アクセサリーやお金が無くなるようになった。納得できない状況を義母に相談すると、姪っ子の写真を見た義母が衝撃のひとこと「誰この子」――。ヤバすぎる夫の姪っ子と姪っ子に甘すぎる夫。禁断の関係を描いた『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』お楽しみください。
