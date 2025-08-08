¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥àºÇ¸å¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÄ¶¥«¥ê¥¹¥ÞËÞÍÙ¤ê¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬¡¢9·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à ¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¿·¶Ê¡ÖÄ¶¥«¥ê¥¹¥ÞËÞÍÙ¤ê¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÎÂè1ÃÆ³Ú¶Ê¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤ä¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥àÉ½Âê¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¡×¤â¼ê³Ý¤±¤ëCHI-MEY¤¬À©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖËßÍÙ¤ê¡×¤ò¥«¥ê¥¹¥ÞÎ®¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤ªº×¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤ä¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±ÍØ¡ÖÃº¹£Àá¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¥«¥Ð¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢»°Ì£Àþ¤Ê¤ÉÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤è¤ê³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥´¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¿ôÂ¿¤¯¤ÎËÞ¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤°¤é¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤éËÞÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±§Ãè¤ä¿ÀÏÃ¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂÍÎ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÞ¿Í¤Î¥Ý¥ê¥´¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£9·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ßÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ï¡¢9·î9Æü18»þ¤«¤é¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤³¤¬ºÇÂ®¤ÎÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
◾️¡ÖÄ¶¥«¥ê¥¹¥ÞËÞÍÙ¤ê¡×
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://crsm.lnk.to/bonPR
¢£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICA-3315¡¡·ÁÂÖ¡§CD¡¡Äê²Á¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¹ØÆþ¡§https://crsm.lnk.to/3rdALPR
¡ü¼ýÏ¿³Ú¶Ê
1.¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¿¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
ºî»ì¡§»³ºê Å°¡¦¹âÌÚµ®»Ê¡¡ºî¶Ê¡§»³ºê Å°¡¦S.KAWAI¡¡ÊÔ¶Ê¡§S.KAWAI
¡ÊContaining cover of ¡È§¬§à§â§à§Ò§Ö́§Û§ß§Ú§Ü§Ú¡É¡Ë
2.¥«¥ê¥¹¥Þ¤µ¤Ó¤é¡¿¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
ºî»ì¡§HIROKI¡¦·î¿ªÐòµÄ ºî¶Ê¡§NAOTO¡¦·î¿ªÐòµÄ ÊÔ¶Ê¡§·î¿ªÐòµÄ
¡ÊContaining cover of ¡È¥Ï¥¤¥µ¥¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´îÇ¼¾»µÈ¡Ë
3.¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ê¤Á¤å¤Þ / ¤·¤Á¤Ë¤ó¤Î¤«¤ê¤Á¤å¤Þ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§º´¡¹ÌÚµÊÃã
¡ÊContaining cover of ¡ÈBattle Hymn of the Republic¡É¡Ë
4.¥«¥ê¥¹¥Þ²¹Àô¶¿ / ¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§MHRJ
¡ÊContaining cover of ¡ÈLa Bamba¡É¡Ë
¡ÊContaining cover of ¡ÈDolly¡Çs Dreaming and Awakening¡É¡Ë
5.FUJIYAMA CHARISMA / ¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥Ç¥ì¥é
¡ÊContaining cover of ¡ÈFrom the New World¡É¡Ë
6.¤Í¤ó¤Í¤à¤ê¤ó¤ê¤ó¡¿ËÜ¶¶°Í±ûÍø¡õÌ« ÂçÀ¥
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï
7.¤Û¤ï¥·¥ã¥Ñ¡ù¥«¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¿±îÀî ·Å¡õÅ·Æ²Å·É§
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§CHI-MEY
8.¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥¦¥¹¤Î»ö·ïÊí¡Á¾Ã¤¨¤¿Ãá½ø¤ÎÅ«¡Á¡¿°ËÆ£¤Õ¤ß¤ä¡õÁðÆåÍý²ò¡õ¥Æ¥é
ºî»ì¡§¤³¤À¤Þ¤µ¤ª¤ê¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§µÜºê À¿
9.¥«¥ê¥¹¥ÞÅÁÀâ / ¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥À¥ó¥¹¡ù¥Þ¥ó
¡ÊContaining cover of ¡ÈComin¡Ç Thro¡Ç the Rye¡É¡Ë
10.Ä¶¥«¥ê¥¹¥ÞËßÍÙ¤ê / ¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§CHI-MEY
¡ÊContaining cover of ¡ÈÃº¹£Àá¡É¡Ë
[¤ª¤Þ¤±]
11.¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°(¥«¥ê¥¹¥Þver.)/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
12.¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü /¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ
¡üË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡üË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡ÊÀè¹ÔÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ë¡õ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º50mm¡ß50mm
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º120mm¡ß120mm
¡¦Amazon.co.jp¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°A4¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦TOWER RECORDS¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü2LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦HMV¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜA4¥µ¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤ª¤è¤Ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡×¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Æ7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎË¡¿Í¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÊ¬¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä
¡ü½Ð±é
¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù/»³Ãæ¿¿¿Ò/Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß/ºÙÅÄ·òÂÀ/Æü¸þºó¸ø/Âç²Ï¸µµ¤/¶¶µÍÃÎµ×)¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢·î¿ªÐòµÄ
¡ü³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ \11,500 (ÀÇ¹þ)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëÀè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¤¬ºÇ¤âÁá¤¯¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
⚫︎¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡ÚCDÉõÆþÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ¡§9/9(²Ð)18:00¡Á9/23(²Ð)23:59
ÅöÍî¹ðÃÎ¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§9/26(¶â)¡Á9/29(·î)
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ¡§9/26(¶â)18:00¡Á10/5(Æü)23:59
ÅöÍî¹ðÃÎ¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§10/9(ÌÚ)¡Á10/13(·î¡¦½Ë)
¡Ú³¤³°¼õÉÕ¡Û
¢¨Payment Method (Overseas Reception Only): Overseas credit card only.
(Accepted card brands: Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners)
¡Ú¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¡Û
¼õÉÕ¡§10/9(ÌÚ)18:00¡Á10/13(·î¡¦½Ë)23:59
ÅöÍî¹ðÃÎ¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§10/15(¿å)¡Á10/16(ÌÚ)
¡Ú°ìÈÌÀèÃå¡Û
10/18(ÅÚ)10:00¡Á
¡ü¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò / EVIL LINE RECORDS
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âçºå¸ø±é¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§0570-200-888(11:00¡Á18:00¢¨Æü½Ë½ü¤¯) https://kyodo-osaka.co.jp/¡¡
Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp¡¡
¢£½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡ã½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¡ä
¡ü²ñ´ü¡§
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
Á°´ü 9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¸å´ü 10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨Á°´ü¡¦¸å´ü¤ÇÅ¸¼¨¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¢¤ê
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæÌµµÙ
¡ü»þ´Ö¡§
Ê¿Æü 14:00¡Á20:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï19:30¤Þ¤Ç¡Ë
ÅÚÆü½Ë 11:00¡Á20:00¡ÊÆü»þ»ØÄêÆþ¾ì¡Ë
¾ì½ê¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡¡Gallery AaMo¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ¥¢¡¼¥â¡Ë
¼çºÅ¡§½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞËÞº×¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://charisma-bonfes.charisma-house.com/
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°X¡§@charisma_BONfes
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¸
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¤ï¤¯¤ï¤¯¥À¥¤¥ä¥ë¡¡TEL.03-5800-9999¡Ê¼õÉÕ¡§10:00¡Á17:00¡Ë
