父が不倫相手と旅行へ。娘たちは母に内緒で尾行する／このエロ裏アカ、パパだよ
『このエロ裏アカ、パパだよ 娘はすべて知っていた』（リアコミ：原作、ぱんがゆ：漫画/KADOKAWA）第9回【全9回】
【漫画】『このエロ裏アカ、パパだよ 娘はすべて知っていた』本編を読む
専業主婦・もみじは、高校教師の夫とかわいい双子の娘と暮らしている。夫は明らかに浮気している様子だったが、経済力のない専業主婦のもみじでは、離婚に踏み切れずにいた。しかし「もしものために証拠集めだけはしておこうかな…」と考えたもみじは、夫が留守の合間に証拠集めを始める。なかなか見つからず、証拠を探すのにやきもきしていた時、娘たちは「お父さんの不倫の証拠、持ってるよ」と衝撃の事実を打ち明ける。夫の浮気を我慢し続けた妻が反撃に打って出る『このエロ裏アカ、パパだよ 娘はすべて知っていた』をお届けします。
