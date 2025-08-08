『ペルセウス座流星群』について

『ペルセウス座流星群』は三大流星群のひとつで、《極大期》には１時間あたり

３０個と予想され、夏休みの時季で小中学生の『自由研究』にもおススメの流星群です。

最も多くの流星が期待できる《極大期》は８月１３日（水）午前５時頃ですが、すでに夜が明けつつあるため、観察に最も適するのは１２日（火）深夜から１３日（水）未明にかけてです。

『ペルセウス座』とは・・・

「ペルセウス座」は、怪物メドゥーサを倒したギリシア神話の英雄「ペルセウス」がモチーフとなっています。「ペルセウス」は、怪物メドゥーサを退治し、アンドロメダ姫を救ったことで知られ、「ペルセウス」が抱えているのが怪物メドゥーサの首です。

１）観測に適しているのは、放射点が上がってくる『夜遅く～未明』、つまり午後９時ごろ～午前３時ごろまでです。

２）『ペルセウス座』を知らなくても、正しい場所ががわからなくても大丈夫！。ペルセウス座の見つけ方は、学校で習う北極星やカシオペア座を目印にして、探しましょう。

３）北極星はもちろん「北」の方向にあります、「北東」にあるのがカシオペア座、その下に『ペルセウス座』は位置していて、近くに放射点があります。

※星座アプリ・星座早見盤を使うと簡単です

「放射点」を中心に、北東の空を中心に空全体を見渡すように観察しましょう。

観察の注意点＆撮影のコツ

夏場ですので虫よけ対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外に・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。

《極大期》月明かりの影響が・・・

『月の満ち欠け』と『ペルセウス座流星群』の極大期です。極大期が９日（土）の満月直後で条件的にはあまり良くありません。しかし『ペルセウス座流星群』は明るい流星も多く流れるため、国立天文台は『月明かりに負けない明るい流れ星を観察しよう』としています。

『ペルセウス座流星群』ギャラリー

ＭＢＣ南日本放送の『亀田晃一』気象予報士が過去に撮影した「ペルセウス座流星群」を画像で掲載しています。

まずは、２０２４年撮影（４枚目のみ２０２１年撮影）、鹿児島県奄美市『あやまる岬』から撮影した４枚です。３６０度全方向見渡せることができる、奄美大島で絶好の観光スポットです。

次は、２０２４年撮影、鹿児島県奄美市住用町で撮影しました。流れ星と一緒に写っているのはシダの仲間の『ヒカゲヘゴ』で、奄美から沖縄にかけてみられる植物です。本州のみなさんが知っているシダに比べてかなり巨大で、高さが１０ｍ以上になることもあるシダ植物です。

最後は、２０２０年撮影、鹿児島県南さつま市吹上浜から撮影しました。

カメラを構えた瞬間、流れ星が撮影できました。

全国の１０日間予報（８月８日（金）～１７日（日））

全国各地の１７日（日）までの天気予報は画像で確認できます（各県５か所掲載）。お盆休みや帰省先で『ペルセウス座流星群』の観察に頑張ってみてください。

夏休みの自由研究に、流星群の観察を考えているみなさんは、流れ星の撮影がうまくいかなかった時のために、１）金星と木星の大接近（８月１２日明け方）、２）月と土星の接近（８月１２日夜～１３日明け方）。という天体ショーも観察しておくといいでしょう。

