恋人や友人との会話…親に聞かれていた!?　昭和から令和への変遷　電話事情に迫る

ネオ昭和アーティストの阪田マリンが自身の担当するラジオ番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和の電話についてトークを展開しました。

いまは1人1台スマートフォンを持つ時代ですが、昭和のころはどうだったのでしょうか。

日本で電話サービスがはじまったのは、1890（明治23）年。東京〜横浜間のサービスで、当初の加入数はわずか200世帯足らずだったそうです。ちなみに、東京から横浜への市外電話は、5分で15銭（現代に換算すると2000円以上）という高価なサービスでした。

当時、電話をつなげるためには「交換機」が必要で、「交換手」が手動で回線をつなげていました。この交換手は最先端の職業だったことから人気の職種となり、対応のやわらかさから女性が多く登用されたそうです。



番組パートナーでドラァグクイーンのサマンサ・アナンサは、「昔、ドリフのコントで、交換手の人が手動で電話をつないで、コードでグルグル巻きになるのがあった」と思い返しました。

その後、公衆電話が登場します。それまで、電信局・電話局内といった特定の場所にしかなかった公衆電話が、街頭に進出したのが1900（明治33）年のことでした。

現役の公衆電話

昭和に入ると、いわゆる“黒電話”が登場します。さまざまな改良やモデルチェンジをしつつ、長きにわたり黒電話がポピュラーな電話機となりました。



マリンは黒電話をコレクションしていて、スマートフォンから黒電話に電話して当時の音質をチェックしたりしたそうです。ほかにも、喫茶店などにあったピンク電話をはじめとした4台を持っているようです。

電話のコレクションもある阪田マリン

昭和40年代になると、一家に一台という動きが進んでいきましたが、まだまだ電話のない世帯も多く、学校の連絡名簿には“呼び出し電話番号”がありました。



これは、緊急連絡時には電話を持っている近所の家に電話してもらい、保留にして呼びにきてもらうというもの。近所付き合いのあった昭和ならではの文化を感じますね。



当初流通していたのは、ダイヤル式の電話。さまざまな楽曲で「ダイヤル回す」というフレーズを耳にしますよね。



その後、プッシュボタン式が登場。ボタンを押すときに「ピポパ」と表現することがありますが、これは“プッシュボタン式電話のボタンを押すときの音がはじまり”という説があります。

さらにその後、FAXと留守番電話が登場します。留守番電話が登場してすぐのころは、電話機に別の機器を接続し、カセットテープに録音するものなどがありました。



親子電話やワイヤレス電話の登場では、1つの回線で複数の電話機を使えるようになりました。これまで、固定された場所でしか使用できなかったのが、自分の部屋に子機を持って行って電話ができるように。恋人や友人と長電話をした経験がある人も多いのではないでしょうか。

ただ、親子電話やワイヤレス電話には盲点がありました。機器は親機と子機にわかれているもの、回線は1つ。そのため、子機での通話には親機も参加できたのです。

サマンサも経験があるそうですが、「親に会話を聞かれていた」とのこと。会話がクライマックスになったタイミングで、「あんたらいい加減にしときや」と親の声が聞こえてきたといいます。皆さんも、“あの会話”は聞かれていたのかもしれません。

その後、携帯電話が登場します。1985年、自動車電話を発展させた“ショルダーフォン”が登場。あの、肩にかけるタイプで、重さは3キロほどあったのだとか。



1987年に携帯電話が登場しますが、機器代を含めて基本料や通話料が高く、「持っているだけでカッコいい」とされていました。料金が高かったため、自分からかけることはなく受信用に使っている人もいたそう。そのせいもあってか、1990年代半ばにかけてはポケベルが人気でした。

まだ大きかった携帯電話

1990年代後半になり、ようやく携帯電話利用者が増加していきます。料金なども手が届く状況になったことも一因のようです。なかでも、神戸などでは、阪神淡路大震災のあとに急速に普及したイメージがあります。震災当時、家の電話がなかなかつながらなくて使えず、公衆電話には長蛇の列ができていました。

その公衆電話も、昭和から平成にかけて変化していきました。1900（明治33）年に登場した公衆電話は、その後、1955（昭和30）年に10円硬貨を入れるタイプが登場します。

1982（昭和57）年には、磁気カード（テレホンカード）が利用できる“カード式公衆電話”が登場。テレホンカードは、企業のノベルティなどさまざまなデザインのものが作られました。なかでも、枚数限定で生産された“アイドルテレカ”は高額で売買され、社会現象にもなりました。

ラジオ関西のテレホンカード

その後、デジタル公衆電話機や、その他国際通話専用の公衆電話が登場。2010年代以降は、スマートフォンの時代に。電話は、いったいどこまで進化するのでしょうか。



※ラジオ関西「Clip木曜日」2025年7月31日放送回より