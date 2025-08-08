森山直太朗、ニューアルバム2枚同時発売決定。映画主題歌「あの世でね」先行配信も
森山直太朗が、2枚のニューアルバム『弓弦葉』(読み:ゆづるは)と『Yeeeehaaaaw』(読み:イーハー)を 10月17日(金)に同時発売することが発表された。
森山によるアルバムリリースは20周年アルバム『素晴らしい世界』以来3年ぶり。また2枚同時リリースは初の試みとなる。ニューアルバム2枚はそれぞれ異なるコンセプトを持ったアルバムで、『弓弦葉』は“自身の内側に長年こびり着いていた澱のようなものを丁寧に剥がしながら、心のやわらかい部分を表現した”アンビエントで静謐な旋律漂う内向的な作品。『Yeeeehaaaaw』は身体的な解放とともに祝祭的なブルーグラスサウンド溢れる外向的な作品になる。
対極的な位置付けでありながら互いを補いあう“心身一助の作品”であり、同時に2枚のアルバムを出さなければ表現できなかった今の森山直太朗そのものがこめられた一揃いだ。
各アルバムでは、手嶌葵提供曲「森の小さなレストラン」(『弓弦葉』収録)のセルフカバーの他、「ロマンティーク」以来のコラボレーションとなる内田也哉子(『弓弦葉』収録、「愛の花 ~Iʼm not in there~」に参加）や、森山良子（『Yeeeehaaaaw』収録、「赤い鳥」に参加）がゲスト参加していることも同時に発表された。
森山直太朗は、2枚のアルバムに関して以下のようにコメントしている。
◆ ◆ ◆
「弓弦葉」
とある古道具屋で流れているであろう、とある架空の音楽。
私が暮らす日常的幻想。又は走る馬の灯火。
先代より受け継がれし羊毛のほこりはたき。静寂はnoiseとなって岸壁に飛沫をあげ る。
物語は今日もあなたの血管に脈々と流れている。
とある街の外れにある、いつかの心に灯されし剥離された世界。
皆さまのご来店、心よりお待ち申し上げております。
◆ ◆ ◆
「Yeeeehaaaaw」
どうせあの世も鏡な世界。
「生きてる」っていう幻想
“Yeeeehaaaaw!”
幸せの呪文。
◆ ◆ ◆
さらに、ブルーグラスサウンドが心地良い新曲「あの世でね」が、ニューアルバム2枚同時発売に先駆け、9月5日(金)に先行配信されることも発表された。2枚のアルバムそれぞれに異なるヴァージョンで収録されている「あの世でね」は 9月公開の伊藤沙莉主演映画『風のマジム』の主題歌と挿入歌となっている。
先行配信「あの世でね」
2025年9月5日(金) 配信スタート
(映画『風のマジム』主題歌 )
Pre-Add(Apple Music) / Pre-Save(Spotify)
https://naotaromoriyama.lnk.to/anoyodene
【映画情報】
映画『風のマジム』
2025年9月5日(金)沖縄県先行公開 /9月12日(金)全国公開
■映画 『⾵のマジム』 作品概要
出演:伊藤沙莉 / 染⾕将太 /尚⽞ シシド・カフカ 橋本⼀郎 ⼩野寺ずる/なかち 下 地萌⾳ 川⽥広樹/
眞島秀和 肥後克広/ 滝藤賢⼀/ 富⽥靖⼦/ ⾼畑淳⼦
原作:「⾵のマジム」原⽥マハ(講談社⽂庫)
主題歌 森⼭直太朗(ユニバーサル ミュージック)「あの世でね」
エグゼクティブプロデューサー:笹岡三千雄 製作:オーロレガルト
製作・配給:コギトワークス 共同配給:S・D・P
制作プロダクション:ポトフ 企画プロデューサー:関友彦 プロデューサー:佐藤幹也 脚本:⿊川⿇⾐ 監督:芳賀薫
2025/⽇本/DCP/カラー/シネマスコープ/ 5.1ch/105 分/G
公式サイト https://majimu-eiga.com/
公式 X アカウント:@majimu_eiga 公式 Instagram アカウント:@kazenomajimu_movie
ニューアルバム情報
アルバム『弓弦葉』
2025年10月17日(金) 発売
価格: 6,600円(税込)/6,000円(税抜)
品番: POCS-25146
仕様: 1形態(1CD+1Blu-ray)
■商品概要:
とある架空の古道具屋で流れている、とある楽曲たちをイメージして作られたアル バム。ピアノと弦楽器のみで構成され、剥離された世界から創造された静謐な旋律 と共にアンビエントな雰囲気漂う一枚。
アルバムの構想から楽曲制作・レコーディング・パッケージ制作に至るまで、今の 森山直太朗が表現したい世界を閉じ込めた、セルフメイドの10曲入りのコンセプト
アルバムとなっている。
楽曲と共に収録される映像作品には、森山が足繁く通う栃木県・益子のアンティー ク家具店『pejite』を舞台に、2025年6月に行われた本アルバムのライブの模様を 収録。
■収録内容:
【CD】
1. 序・弓弦葉 作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗
2. 生きている 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:トオミヨウ
3. とどのつまり僕は 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:トオミヨウ
4. 愛の花 ~Iʼm not in there~ 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:大口俊輔 ゲストボイス:内田也哉子
5. 葉隠 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:大口俊輔
6. 新世界 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗 ※映画『素晴らしい世界は何処に』主題歌
7. 森の小さなレストラン 作詞:御徒町凧 作曲:森山直太朗 編曲:田中庸介
※手嶌葵提供曲のセルフカバー
8. 僕と自由と 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:トオミヨウ
9. 静流 作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗
10. あの世でね(Unplugged) 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗 ※映画『風のマジム』挿入歌
※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております(全13曲)
【Blu-ray】
弓弦葉 in pejite『あらかじめ投げられていた石』
[収録曲]
1. 序・弓弦葉
2. 生きている
3. とどのつまり僕は
4. 愛の花 ~Iʼm not in there~
5. 取れそうなボタン
6. 森の小さなレストラン
7. 静流
8. さもありなん
9. 僕と自由と
10. 青い朝
11. あの世でね
アルバム『Yeeeehaaaaw』
2025年10月17日(金) 発売
価格: 6,600円(税込)/6,000円(税抜)
品番: POCS-25147
仕様: 1形態(1CD+1Blu-ray)
■商品概要:
影響を受けた音楽や自身のルーツを辿りながら、自分らしいスタイルを追求したアルバム。幼少期から聴き馴染みのあるカントリー&ウエスタン、ブルーグラス、そして日本のカレッジフォーク。それらが、現在の森山直太朗の血となり肉となって いることを感じざるを得ない、ブルーグラスバンドによる祝祭的なサウンド溢れる一枚。
アルバムの構想から楽曲制作・レコーディング・パッケージ制作に至るまで、今の 森山直太朗が表現したい世界を、ツアーを共にする仲間たちと共に閉じ込めた、セルフメイドの11曲入りのコンセプトアルバムとなっている。
楽曲と共に収録される映像作品には、すでにスタジオセッションMVが公開されている『あの海に架かる虹を君は見たか』&『バイバイ』の秘蔵のリビングセッション映像を収録。
■収録内容:
【CD】
1. Banquet! 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗
2. High-five 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗/櫻井大介
3. Yeeeehaaaaw! 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗/櫻井大介 4. Nonstop Rollinʼ DOSA 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗/櫻井大介
※ドラマ『地球の歩き方』挿入歌
5. なんかいいね。 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗/櫻井大介
6. さりとて商店街 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗/櫻井大介
7. 遅咲きジャンゴ 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗/櫻井大介
8. 赤い鳥 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗
※ゲストコーラス:森山良子
9. あの海に架かる虹を君は見たか
作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗
10. バイバイ 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗
11. あの世でね 作詞・作曲:森山直太朗 編曲:森山直太朗/櫻井大介
※映画『風のマジム』主題歌
※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております(全18曲)
【Blu-ray】
『あの海に架かる虹を君は見たか』&『バイバイ』Living session
森山直太朗 New AL『弓弦葉』『Yeeeehaaaaw』 特設サイト
https://naotaro-tour.com/anoyodene/album/
■特典情報
下記チェーンにて商品をご予約/ご購入された方に先着で特典をプレゼントします。 (特典絵柄はジャケット絵柄を使用したものになります。各チェーンともに特典数に限 りがございますのでお早めにご予約ください)
▶森山直太朗公式オンラインショップ:
・購入特典 写真入りメッセージカード(自筆サイン付き)2種 ・事前予約特典 写真入り歌詞付きしおり ランダム3種
※事前予約期間:8月8日(金)18:00~9月30日(火)23:59まで
森山直太朗公式オンラインショップ:https://official-goods-store.jp/naotaro/
▶HMV : クリアファイル 2種
▶セブンネット : トート型エコバッグ 2種
▶楽天ブックス : アクリルキーホルダー 2種
▶amazon : アクリルコースター 2種
予約はこちら
https://umj.lnk.to/AWb3u2ryMB
フェス出演情報
8/15(金) ＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO＞
8/23(土) ＜MONSTER baSH 2025＞ 初出演
8/30(土) ＜SWEET LOVE SHOWER 2025＞
＜森⼭直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』 〜「⼸弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜 >
【ツアー⽇程】
2025年
10⽉17⽇(⾦)神奈川・鎌倉芸術館【⼸弦葉】
10⽉24⽇(⾦)千葉・市川市⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉3⽇(⽉祝)新潟・南⿂沼市⺠会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉7⽇(⾦)島根・出雲市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】
11⽉8⽇(⼟)広島・上野学園ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉15⽇(⼟)岩⼿・盛岡市⺠⽂化ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉16⽇(⽇)⻘森・五所川原市ふるさと交流圏⺠センター(オルテンシア)コンサート ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉22⽇(⼟)愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂【Yeeeehaaaaw!】
11⽉23⽇(⽇)埼⽟・⼤宮ソニックシティ ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉29⽇(⼟)静岡・アクトシティ浜松 中ホール【⼸弦葉】
12⽉11⽇(⽊)東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール【⼸弦葉】
12⽉13⽇(⼟)宮城・東京エレクトロンホール宮城【Yeeeehaaaaw!】
12⽉20⽇(⼟)栃⽊・宇都宮市⽂化会館【Yeeeehaaaaw!】
12⽉26⽇(⾦)熊本・市⺠会館シアーズホーム夢ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
12⽉28⽇(⽇)福岡・アクロス福岡 シンフォニーホール【⼸弦葉】
2026 年
1⽉11⽇(⽇)兵庫・兵庫県⽴芸術⽂化センター KOBELCO ⼤ホール【⼸弦葉】
1⽉12⽇(⽉祝)滋賀・ひこね市⽂化プラザ グランドホール【Yeeeehaaaaw!】
1⽉17⽇(⼟)北海道・カナモトホール(札幌市⺠ホール)【Yeeeehaaaaw!】
1⽉24⽇(⼟)茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
2⽉6⽇ (⾦)群⾺・⾼崎芸術劇場 ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
2⽉8⽇ (⽇)栃⽊・那須野が原ハーモニーホール ⼤ホール【⼸弦葉】
2⽉15⽇(⽇)静岡・静岡市清⽔⽂化会館マリナート ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
2⽉21⽇(⼟)⾼知・⾼知市⽂化プラザ かるぽーと四国銀⾏ホール(⼤ホール) 【Yeeeehaaaaw!】
2⽉23⽇(⽉祝)⾹川・ハイスタッフホール ⼤ホール【⼸弦葉】
2⽉28⽇(⼟)⼤分・宇佐市宇佐⽂化会館・ウサノピア ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉1⽇(⽇)宮崎・⽇向市⽂化交流センター ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉8⽇(⽇)沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
3⽉20⽇(⾦祝)⼤阪・フェスティバルホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉21⽇(⼟)奈良・なら 100 年会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉25⽇(⽔)東京・昭和⼥⼦⼤学⼈⾒記念講堂【Yeeeehaaaaw!】
3⽉27⽇(⾦)⽯川・⽯川県⽴⾳楽堂 コンサートホール【⼸弦葉】
4⽉4⽇(⼟)愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール【⼸弦葉】
4⽉5⽇(⽇)三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢【Yeeeehaaaaw!】
4⽉9⽇(⽊)北海道・札幌市教育⽂化会館【⼸弦葉】
4⽉11⽇(⼟)北海道・⼩樽市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】
4⽉18⽇(⼟)⻑崎・諫早⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
4⽉19⽇(⽇)福岡・福岡サンパレス【Yeeeehaaaaw!】
4⽉25⽇(⼟)⼭⼝・三友サルビアホール(防府市公会堂)【Yeeeehaaaaw!】
4⽉26⽇(⽇)広島・東広島芸術⽂化ホール くらら ⼤ホール【⼸弦葉】
4⽉29⽇(⽔祝)宮城・東北⼤学百周年記念会館 川内萩ホール【⼸弦葉】
※2026年のツアースケジュールに関しても今後更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。
【チケット料⾦】
8,500円(税込)
【チケット詳細】
券種:指定席
⼊場制限:3歳以下⼊場不可/4歳以上チケット必要
枚数制限:先⾏1申し込みお⼀⼈様4枚まで
森⼭直太朗全国ツアー特設サイト
https://naotaro-tour.com/anoyodene/
