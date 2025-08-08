欧州株　総じてプラス圏推移も値幅小さい、やや調整含み
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 9108.73（+7.96　+0.09%）
独ＤＡＸ　　24169.32（-23.18　-0.10%）
仏ＣＡＣ40　 7737.22（+27.90　+0.37%）
スイスＳＭＩ　 11853.56（+3.98　+0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44172.00（+92.00　+0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6384.50（+18.00　+0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23565.75（+69.50　+0.30%）