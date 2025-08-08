欧州株 総じてプラス圏推移も値幅小さい、やや調整含み
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 9108.73（+7.96 +0.09%）
独ＤＡＸ 24169.32（-23.18 -0.10%）
仏ＣＡＣ40 7737.22（+27.90 +0.37%）
スイスＳＭＩ 11853.56（+3.98 +0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44172.00（+92.00 +0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6384.50（+18.00 +0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23565.75（+69.50 +0.30%）
