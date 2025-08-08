富山地方鉄道の鉄道線の今後のあり方についてお伝えしているシリーズ。



3回目のきょうは、同じように苦境にあえぐ全国のローカル線の現状、そして県内の過去の事例から今後への影響や存続のカギを考えます。



電車で通学する高校生たち。進学先を選ぶとき、「電車で通えるかどうか」は重要なポイントという声が聞かれました。



舟橋村から通学する高校生

「今住んでる所から地鉄の駅だと5分くらいで行けるんですけども、あいの風の所まで行くとなると、20分くらいまで自転車で行くことになるので、地鉄の方が存続してくれた方が便利だと思います」





上野キャスター「もし廃止されたらどうやって通うことになるんですか？」立山町から通学する高校生「自転車です」上野キャスター「自転車だったら」高校生「1時間半」上野キャスター「自転車1時間半通えるかな？」高校生「通えません」鉄道の廃線は、高校側にとっても大きな問題です。地鉄は自治体の支援が得られない場合、2つの区間について、早ければ来年11月末での廃線を検討していいます。つまり、この区間を利用している高校1年生や2年生は、来年度の途中から地鉄で通学できなくなる可能性があるのです。富山地鉄と同様、経営難に直面する全国各地のローカル線。どんな対応をしているのでしょうか。青森県の弘前市周辺を走る弘南鉄道大鰐線です。全長13.9キロ。富山地鉄があいの風鉄道と並行している滑川ー新魚津間と同じようにJRと並行して細かく駅が設けられています。運営する民間鉄道会社は、慢性的な赤字により去年11月、この路線の運行を2027年度末で休止すると発表しました。事実上の廃線です。沿線には4つの高校があり生徒が卒業するまでは配慮された形ですが…。高校生「すごくびっくりです。（通学で）小学校から乗っているので考えられない」中学生「中学1年生から大鰐線があったので東奥義塾に行きやすくなっていたし、交通手段としてもすごく便利だったので、なくなると思うと悲しい」現在も、沿線の自治体や高校の間で、代わりの通学手段をどうするか協議が続いています。弘前学院聖愛高校 小野寺仁副校長「登下校の交通をどのように継続して確保していくかというのは責任を持って対応していかなければ」一方、福井県では鉄道が一度「無くなった」状況から行政や住民の支援を受けて再生した例があります。京福電気鉄道では2000年と2001年、わずか半年の間に2度の正面衝突事故が発生し、国から運行停止命令が出されました。当時の住民「病院行くのにも大仕事なんです」「やっぱり、電車は存続してほしいと思いますよ」事故のあと、沿線の住民はおよそ2年間、「電車のない」生活を余儀なくされました。北陸の公共交通に詳しい交通ライターの清水省吾さんは、当時の福井の状況をこう振り返ります。交通ライター 清水省吾さん「鉄道いらないんじゃないかっていう声もあって非常に厳しい状況もあった。電車が実際止まってみたらですね、それまで鉄道を使っていなかった車の利用者もですね、渋滞の激化とかですね、家族の送り迎えの手間とか、子どもの進学の制約とか、いろんなものが降りかかってきたんですね。地域が大混乱に陥りました。もうこれじゃいけないということで地域の人たちが運動に参加しまして、その存続の合意形成活動が非常に盛り上がりました」「鉄道は必要だ」という地域の声を受け、運行主体は民間の京福電鉄から新たに設立された第三セクターの「えちぜん鉄道」に切り替わり、運行が再開されました。清水さん「例えばアテンダントを乗務させることで今までの鉄道会社として、ちょっとこれは対応が冷たいんじゃないかっていう、そう思われていたかもしれない部分を、大幅に改善したんですね。えちぜん鉄道の非常にそういう人に優しい経営人に優しい鉄道という経営方針。そういったものに非常に住民が評価をしたと」こうした取り組みをきっかけに、福井県内のもう1つの鉄道会社、福井鉄道の再生や、長年の課題だった両社の相互乗り入れも実現しました。沿線の駅にはパークアンドライド用の駐車場がおよそ1400台分も整備され、公共交通の活性化につながりました。その後、北陸新幹線の開業で北陸線は第三セクターに移管されましたが、福井県では“鉄道ネットワークの維持”という考え方が根づいていました。清水さん「（鉄道会社どうしを）下手に競争させるとですね、やっぱり、非常に疲弊するっていうものもありますし、そのネットワークとして鉄道を活用する。それから維持する。競争ではなくて、連携する」富山地方鉄道の創業者・佐伯宗義がおよそ90年前に提唱した「一県一市街化構想」。交通網で富山県全体を結び、誰もが平等に労働・文化・教育の機会を得られる社会を目指しました。地鉄の中田社長は創業者の信念は理解しているものの、現状は極めて厳しいと話します。中田社長「宗義がそれを構想した時の状況は全然違うわけですよね。私なんかは営業努力が怠って利用者が減ったとかではなくて線路を維持する費用が上がって負担ができない、費用が上がって収支的に厳しくなったということなんで、どちらかというと外的要因なわけです。うちも本当は残して、私も個人的には残したいですけども、今の現状のまま頑張りなさいと言われても、それはちょっと無理ですという話です」失ってから鉄道の価値の大きさに気付く、後の祭りとならないように。後悔のない、十分な議論が必要です。鉄道の廃線の議論は富山県内ではこれまで何度も繰り返されてきました。自動車社会が進展した1970年代から80年代にかけて地鉄はグループ会社を含め加越線、笹津線、射水線の全線を廃止してきました。90年代に入ると万葉線が廃線の対象となりました。廃線か存続か、議論が白熱していた当時、対策問題懇話会の蝋山昌一会長の発言がひとつの指針となりました。故・蝋山学長「全体の総合的なまちづくりというものと、この公共交通というものは深く関与しているということを、我々は考えておかなければならない。同時にそれは、経済的な、人々の経済的な合理性のみによって判断できる部分とできない部分がある。そこをきちんと我々は認識していく必要があるのではないか」経営的な判断だけでなく、公共交通としての社会的便益、まちづくりの重要性が強調されました。これにより万葉線は、行政、市民を巻き込んでの大きな議論の末、存続されることになりました。路面電車として国内で初めて第三セクターの新会社を設立し、現在に至っています。地鉄の中田社長は今回、ＫＮＢの取材に対し苦しい経営状況を踏まえ廃線の意向を具体的な駅名をあげて明らかにしました。経営者としては合理的な判断ですが、鉄道という社会全体に影響する財産を本当になくしていいのか。議論の猶予は地鉄が廃線を判断するリミット、今年秋まで、あと数か月しか残されていません。この問題、引き続き取材を続けます。