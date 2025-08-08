夏から秋まで着回せる！GU「ドレープキュロッツ」でつくる洒落感コーデ３スタイル
夏から秋まで長く使えるアイテムとしてぜひ押さえておきたいアイテムが、GUの人気ボトム「ドレープキュロッツ」。滑らかで落ち感のある素材感は、暑い時期でも涼しげに着こなせるのに加え、秋にはきちんと感のある大人コーデにもマッチします。そこで今回は、そんな「ドレープキュロッツ」を使った今っぽコーデをチェックしてみましょう。
きちんと感とトラッド感を両立！夏のオフィスにも秋の街歩きにも◎
裾に向かって広がる美しいフレアシルエットは、風通しもよく、真夏でも快適なはき心地。トップスはコンパクトなニットやノースリーブを選んで、上半身をすっきり見せると好バランスに。
▲GU「ドレープキュロッツ」 全４色 各￥2,990（税込）
金ボタン付きのトップスやケーブル編みのニットなどを合わせれば、フェミニンさとトラッド感が絶妙に調和。ローファーやドレスシューズで引き締めると、きれいめな通勤スタイルにもハマります。リップはブラウン系で、センシュアルなムードを添えるのが正解です。
フェミニンなトップスで洒落感UP！軽やか素材で暑さ対策にも
スカートのように見えるフレアデザインは、パンツが苦手な人にもトライしやすい一本。手持ちのフェミニントップスに合わせるだけで、ぐっと今っぽいコーデに。
暑さが気になる日には、シアー素材のトップスや透け感のあるブラウスと組み合わせるのがおすすめ。さらにスカーフでアクセントを効かせると、コーデが一気にアカ抜けます。メイクはモカムースや赤みブラウン系でまとめて、目元には軽くラメを。さらに素肌っぽさを残したセミマットな肌作りで、洒落感が際立他せましょう。
素材で“秋感”を先取り！ベロアやツイードとも好相性
季節の変わり目におしゃれを更新したいなら、「素材感のバランス」に注目。とろみのあるドレープキュロッツは、ベロアやツイードなどの秋素材とも相性抜群。
▲着回し力の高いベロア素材は落ち感のあるきれいめなボトムスとも好相性
トップスにやや厚手の質感を取り入れると、即・秋仕様にスライドできます。足元はミュールやメリージェーンで抜け感を意識すれば、重たくならず軽やか。メイクは偏光ラメを効かせたアイシャドウや、透け感のあるリップで抜け感をプラスするのが今っぽいバランスです。
今から使えて秋まで映える！賢く選ぶなら「ドレープキュロッツ」
GUの「ドレープキュロッツ」は、夏の終わりから秋本番まで頼れるボトムス。軽やかな着心地と上品な見た目が共存し、カジュアルにもフェミニンにも自在に着回せます。秋コーデのベースにも活躍すること間違いなしなので、ぜひワードローブに１本加えてみてはいかが？＜text＆photo：Chami＞