元駅伝ランナー俳優に“激似人物”が会いに来た！ 実母も公認「産んだ覚えはないけど、ソックリ」
俳優の和田正人が8日、自身のインスタグラムを更新し、出演舞台にとあるスポーツ選手が観劇に来てくれたことを報告。2ショットが話題を呼んでいる。
【写真】和田正人、実母も公認のそっくりさんと2ショット！
現在、出演舞台『泣くロミオと怒るジュリエット2025』が大阪公演中の和田。この日はインスタグラムに「兄弟ご来場」とつづりながら、瓜二つの男性との2ショットを公開している。
和田が黒髪、男性が金髪であるため、見分けは付くが、兄弟と説明されたら信じてしまいそう。この男性は、競艇選手の和田兼輔。2人は名字も同じものの、家族関係ではなく、以前には正人が兼輔の出場するボートレース戸田に観戦に行ったことをインスタグラムで報告し、このときも2ショットに「兄弟だと思った！マジで親戚とかじゃないの？前世兄弟？」「お二人、似てますね！兄弟か親戚か何かですかね！？」とコメント欄に驚きの声が上がっていた。
なお、この日は正人の実母も観劇に来たそうで、「一緒に来てくれたお母さんに確認したら…『産んだ覚えはないけど、ソックリです』と」「母公認、頂きましたw」と、母親も認めるほどの激似ぶりだったとのことだ。
引用：「和田正人」インスタグラム（＠daaaaaawaaaaaa）
