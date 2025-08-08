フィギュア世界選手権2連覇中…マリニンの始球式が独特すぎる

ドジャースの試合前、華麗な“演技”と投球でスタンドを沸かせた20歳のフィギュアスケート世界王者にファンの賛辞が集まっている。

6日（日本時間7日）にドジャースタジアムで行われたカージナルス戦で始球式のマウンドに立ったのは、フィギュアスケートの男子シングルで世界選手権を2連覇中のイリア・マリニン（米国）だ。

青いヘアバンドをつけ、ドジャースの背番号「0」のユニホームでグラウンドに登場すると、まず宙返りでウォーミングアップ。同じ動きをマウンドでも見せ、ファンの度肝を抜いた。氷上のような動きで体がほぐれたのか、大歓声の中で右腕からの投球もストライクだ。

この場面を米国代表フィギュアスケートチームの公式インスタグラムが「イリア・マリニンが今日のドジャース戦の始球式で、ストライクをまっすぐ投げ込んだ！」「今シーズン、米国のフィギュアスケート選手の始球式でのストライクは3/3だった！」と動画で紹介すると、海外ファンからの賛辞が並んだ。

「最高にクールな投球だったわ」

「ドジャースは勝つために君のスーパーパワーが必要だ。彼らにエネルギーを与えてくれ」

「彼がオオタニのレプリカ優勝リングを手に入れたなんて羨ましい」

「本当に楽しそうね」

「あああ、イリアはただただ最高!!!」

試合では、大谷翔平投手が投打二刀流で出場。3回には39号2ランを放った。「オオタニが1000安打を達成した試合に来てくれて本当に嬉しい。レジェンドがレジェンドを観ているわ」「オオタニと会ってほしいな」と、大谷と会えたのか気にする声も多かった。



（THE ANSWER編集部）