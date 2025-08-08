jo0ji、即完売のワンマンライブから3曲を3週連続公開！1週目はトヨタ自動車CMソング「条司」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■サビではファンが手をあげ左右に揺れる光景が！

jo0jが7月12日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで開催し、即完売となった『special oneman live「onajimi』から「条司」のライブ映像が公開された。

「条司」の演奏が始まると観客は自然と手拍子をはじめ、サビではみんなで手をあげ左右に揺れる光景が広がるなど、会場はピースフルなムードに包まれた。即完売となった本公演だが、ぜひこの映像を通して当日の空気を感じてみよう。

なお、8月15日18時には同公演からチェロ、ヴァイオリン、ピアノの特別編成で演奏された「cuz」、8月22日18時には「謳う」の映像が公開される。

「条司」はトヨタ自動車 新型カローラシリーズの新TVCM「マルチバース」篇のCMソング“もしも自分の名前が違ったら”というifの世界線のもと「可能性は無限大で自由である」というメッセージを込めた楽曲で、CMではjo0jiがナレーションも担当している。

jo0ji OFFICIAL SITE

https://jo0ji.com/