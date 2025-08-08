¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥Í¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê39¡Ë¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤ÎÈþ¿Í¤ÏÃ¯¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê39¡Ë¤¬6Æü¡¢Instagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÂô¤¢¤«¤Í¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡¦Æ°²è¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡ª¤â¹¥¤¤À¤±¤Éº£²ó¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡ª¿§¤ËÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖWinter Bob¡¢´é¼þ¤ê¥ì¥¤¥ä¡¼Æþ¤ì¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£È±¡¢³Ú¤Á¤ó¤Ç¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÂô¡£
ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò»È¤¤¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥Í¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¥ì¥¤¤Ã¤Æ¤¹¤²¡Á¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÈþ¿Í¤ÏÃ¯¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¡ª¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë