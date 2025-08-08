シーン注目の新鋭2組が登場！一夜限りのSPライブがビルボードライブ横浜で開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大学院生からラッパーへの転身という経歴をもつSkaai、“ナードでハード”な6人組音楽集団、Black petrolが競演！

9月20日に神奈川・ビルボードライブ横浜で『Seaside Premium Cruising @YOKOHAMA Vol.2』(1日2公演）が開催される。

シーン注目の新鋭2組でおくる対バン企画『Seaside Premium Cruising @YOKOHAMA』。第2回目となる今回は、ボーダーレスな活躍を魅せる2組が登場する。

1組目は、米ヴァージニア州生まれ大分県育ち、大学院生からラッパーへの転身という経歴をもつSkaai。

日本語、英語、韓国語と多言語を巧みに使いリスナーを惹きつける彼が、今回はバンドセットで登場。

ギターにTRIPPYHOUSINGでもともにユニットを組む盟友・yuya saito、ベースには色気あるしなやかな低音で空間を彩るbrkfstblendのkeity、ドラムにBREIMENでも活躍するSo Kanno、そしてDJに キャリアを常にともにしてきたプロデューサー・uinと、ユース世代オルタナティブミュージックの重要人物が集結する。

もう1組は京都発、ブラックミュージックをルーツに、クラブサウンドを独自に再解釈する“ナードでハード”な6人組音楽集団、Black petrol。

『SUMMER SONIC』や『FUJI ROCK FESTIVAL』などの大型フェスのみならず、中国最大級のフェスにも出演する実力派で、1月にはバンドの“これまで”と“これから”を表現したEP『Insomniac Reveries』をリリースし、現在は新体制後初となる新作を鋭意制作中。大学時代より様々なジャンルに精通したメンバーによる高い演奏力とパフォーマンスは必見だ。

チケットはイープラス オフィシャル最速抽選先行が8月9日12時から開始。注目の2組が繰り広げる熱い一夜をお見逃しなく。

イベント情報

『Seaside Premium Cruising @YOKOHAMA Vol.2』

09/20（土）神奈川・ビルボードライブ横浜

出演：Skaai (Band set) 、 Black petrol

ビルボードライブ公式サイト

https://www.billboard-live.com/

Skaai OFFICIAL X

https://x.com/skaai_theprof

Skaai OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/skaai_theprof/

Black petrol OFFICIAL SITE

https://blackpetrolmanage.wixsite.com/home