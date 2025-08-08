玉森裕太が“変装なし”で渋谷降臨「こんなに玉森全開で道歩いてるの!?」とファン騒然！ハイトーンヘア×黒セットアップで隠しきれないオーラ
Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramのストーリーズを更新。渋谷にいる姿を公開し、ファンを驚かせている。
【画像】“黒”を着こなす玉森裕太／シルバーグレーヘアでオーラ全開／以前は黒髪×ウルフパーマ
■帽子やメガネなどの変装なしで渋谷に現れた玉森裕太
写真1枚目はハイトーンヘアで黒セットアップを着用した玉森の全身ショット。
MIYASHITA PARK（ミヤシタパーク）にある“黒×機能性”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo（マックロ）」で買い物をしたようで、ショッパーを手に微笑んでいる。
2枚目はショッパーを持って歩道橋付近を歩く後ろ姿。帽子やメガネといった変装はしていない。
変装なしで渋谷に現れた玉森にファンは騒然。SNSでは「普通に渋谷に降臨してる…」「こんなに玉森全開で道歩いてるの!?」「ブラックコーデかっこいい」「背中のショットだけでもカッコよさがわかる美しい佇まいにうっとり」「こうやって街中歩いてたらオーラ半端ないんだろうな」といった反響が寄せられている。
玉森裕太のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/yuta_tamamori_kmf2/