¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤è¤ê¤â¼ê·Ú¤Ç¥é¥¯¤Á¤ó¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¡Ú²¼È¾¿ÈÁ´ÂÎ¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¸«¤¿ÌÜ°õ¾Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²¼È¾¿È¤Î°ú¤Äù¤á¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Î£±¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤ëÄêÈÖ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡É¤Ï¡Ö¥¥Ä¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È·É±ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡ÚÊÉ¤ò»È¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯¡Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼²¼È¾¿È¤Î¤ª¥Ç¥Ö´¶¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¹üÈ×¡õ¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
ÊÉ¤ò»È¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥¥Ã¥¯
ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂçÂÜÆóÆ¬¶Ú¡×¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£ÊÉ¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤À¤±¤È¤ª¼ê·Ú¤«¤Ä¥é¥¯¤Á¤ó¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¸å¤íµÓ¤ÏµÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤«¤é°ú¤¤Þ¤¹
¡Ê£²¡Ë¸å¤íµÓ¤Î¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤ë
¡Ê£³¡ËÂÀ¤â¤âÎ¢¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤«¤È¤ò¤ª¿¬¤Ë¶á¤Å¤±¤ë
¢¥¡Ê£²¡Ë¡¢¡Ê£³¡Ë¤ÎÊÑ²½¤¬°ì¸«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤½¤Î¸å¡¢¤«¤«¤È¤ò¡Ê£²¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤·¤Æ20²ó·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸åÈ¿ÂÐ¤ÎµÓ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ÂÁ©Ãæ¤ËÁ°µÓ¤Î¤Ò¤¶¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤ëµÓ¤Î¤Ò¤¶¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ø¤¬È¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÁ°µÓ¤Î¤Ò¤¶¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¸å¤íµÓ¤Î¤Ò¤¶¤Î°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¡¢¹ø¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼È¾¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¤¤Ä¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ê¤éËÜÅö¤Ë¥é¥¯¤Á¤ó¡£¤·¤«¤â¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º´Æ½¤¡§KEI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä