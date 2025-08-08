本日の【自社株買い】銘柄 (8日大引け後 発表分) 本日の【自社株買い】銘柄 (8日大引け後 発表分)



○ＵＴ <2146> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる30万株(金額で4億6300万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から11月13日まで。



○オープンＵＰ <2154> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.23％にあたる205万株(金額で40億円)を上限に、8月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○アスア <246A> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.0％にあたる13万5000株(金額で1億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から26年3月31日まで。



○きちりＨＤ <3082> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.32％にあたる12万5000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から26年6月30日まで。



○巴川コーポ <3878> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.87％にあたる29万株(金額で2億0329万円)を上限に、8月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○大阪ソーダ <4046> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる100万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から8月29日まで。



○ＢＭＬ <4694> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.4％にあたる170万株(金額で59億1600万円)を上限に、8月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は9月12日付で消却する。



○ミルボン <4919> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.7％にあたる87万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から12月23日まで。



○メック <4971> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.49％にあたる50万株の自社株を消却する。消却予定日は8月29日。



○中西製 <5941> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.32％にあたる2万株(金額で6000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から8月20日まで。



○リクルート <6098> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.35％にあたる500万株(金額で450億円)を上限に、8月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ゼネラルパ <6267> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.54％にあたる8万1600株(金額で2億3916万9600円)を上限に、8月12日朝の名証の自己株式立会外買付取引「N-NET3」で自社株買いを実施する。



○ホソミクロン <6277> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.7％にあたる40万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から26年3月31日まで。



○鈴茂器工 <6405> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の15.26％にあたる197万7000株(金額で35億5069万2000円)を上限に、8月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＢＵＦ <6676> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.86％にあたる100万株(金額で35億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月9日から26年4月30日まで。



○サン電子 <6736> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.39％にあたる120万株(金額で70億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から26年8月10日まで。



○コスモス <6772> [東証Ｓ]

発行済み株式数の13.7％にあたる21万6078株の自社株を消却する。消却予定日は9月30日。



○千代田インテ <6915> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.3％にあたる2万7300株(金額で8572万2000円)を上限に、8月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○オーバル <7727> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の9.82％にあたる220万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月18日から26年8月17日まで。



○菊水化 <7953> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.95％にあたる12万株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から9月19日まで。



○大分銀 <8392> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.94％にあたる30万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から9月30日まで。



○ＴＲＥＨＤ <9247> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.1％にあたる150万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月12日から26年3月31日まで。



［2025年8月8日］



株探ニュース

