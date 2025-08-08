戦時中の水没事故で犠牲となった183人の遺骨が海に残されたままとなっている宇部市の旧長生炭鉱。



遺骨の回収を目指す市民団体はきょう（８日）、2か月ぶりのの潜水調査を行い、遺骨とみられるものは見つかりませんでしたが、新たな道を確認するなど、進展がありました。



潜水調査は、けさ7時から始まりました。これまでも調査を行ってきたダイバーの伊左治佳孝さんが海面に突き出た炭鉱の排気筒＝ピーヤから潜水を行いました。





前回＝6月の調査では、ピーヤから「旧坑道」を沖側におよそ200m進んだ地点に達し、遺骨が残されているとみられる「本坑道」につながる通路を確認していた伊佐治さん。きょうは、その通路を使って、初めて「本坑道」へ入りました。ただ、本坑道は、岩のようなものや柱の木材などでふさがれており、それ以上進むことを断念しました。遺骨を発見することはできませんでしたが、旧坑道内で、炭鉱の作業員が使ったと思われる「竹製の背負いかご」が見つかったほか、旧坑道の新たなルートを確認することもできました。今後は、そのルートを使い、遺骨が残されていると思われる場所を目指す調査を検討したいとしています。（ダイバー伊佐治佳孝さん）「（今回調査した）この範囲におそらく遺骨はない。ここに背負いかごが落ちていた。こんなところに落ちていないはずなので、逃げるときに捨てていったのか。」（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会井上洋子 共同代表）「本坑道に行ってまた探すと（伊佐治さんは）言ってくださっているので期待して 支えて何回でも何回でも挑戦できる体制をつくっていきたい」市民団体では、今月（8月）下旬に、測量や次回の調査への準備を進め、来月（9月）、遺骨回収に向けた本格的な潜水調査を再開する予定にしています。