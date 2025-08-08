◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）

横浜（神奈川）が５―０の完封勝ちで敦賀気比（福井）に勝利し、２回戦進出を決めた。

初回に無死二、三塁の好機を作ると、一ゴロと中堅への犠飛で２点を先制。２回にも、２死一塁から、９番・織田翔希投手（２年）の右中間への適時三塁打、続く１番・奥村凌大二塁手（３年）にも左中間への適時二塁打が出て２点を追加した。

４回の攻撃中には降雨で試合が中断。１時間７分後に無死、一、二塁で試合が再開されると、わずか２分後に為永皓三塁手（３年）の適時打で１点を追加。そのまま逃げ切り、勝利を収めた。

先発・織田は１４０キロ後半の直球にカーブやチェンジアップなどで緩急を交え、７安打で完封。バックは５回１死満塁の場面で、奥村頼人左翼手（３年）のもとにフライが上がると、好返球でホームタッチアウト。７回には、阿部葉太中堅手（３年）が左中間へのライナーに一直線に駆け寄り、ダイビングキャッチを見せるなど、再三の好守で織田をもり立てた。

次戦は１３日に高知中央（高知）と初出場の綾羽（滋賀）の勝者と対戦する。