レトロフューチャーなNY発の時計ブランド「BREW WATCH Co.」が日本上陸！

ネットを通じてあらゆる情報が瞬時に手に入る現在においても、未だ知る人ぞ知る的なブランドは世界中に数多く存在します。ニューヨーク・ブルックリン発のBREW WATCH Co.も間違いなくそのひとつに数えられるマイクロウォッチブランド。海外の時計好きの間で高い評価と人気を獲得している注目のブランド＆コレクションが、ついに日本初上陸を果たしました！

腕時計セレクトショップTiCTAC（チックタック）の公式オンラインストア及びBREW WATCH Co.では世界初の常設店となる東京・池袋の「チックタック池袋パルコ」にて先行販売が行われている「Metric Japan Exclusive model」（7万4800円）は、同ブランドの日本初上陸を記念して作られたクォーツクロノグラフ。販売本数100本限定と高い希少性を備えた魅惑のモデルです。

人気シリーズ「Metric」をベースにした今回の「Metric Japan Exclusive model」はレトロな雰囲気の中にBREWの哲学を最もシンプルに、そして深く体現したモデルです。70年代のテレビ画面を思わせるクッション型の時計ケースがレトロでありながら新鮮な雰囲気を演出。ブラックの文字盤に配されたインデックスの分表示を、ブランド名の“BREW＝コーヒーを抽出”するのに最適な時間帯“25〜35分”のみオレンジにするなど、こだわりを感じさせる意匠が施されています。

▲「Metric Japan Exclusive model」

時計ケースは316Lステンレススチール製でサイズは36mm径（ラグ込みの長さ41.5mm）×厚さ10.75mm、5気圧防水を搭載しています。ブレスレットも同じく316Lステンレススチールが用いられ、ヘアライン＆ポリッシュ仕上げで落ち着きのある雰囲気に。

風防は反射防止コーティングを施したサファイアクリスタルガラス製で、ムーブメントはクォーツ式のHYBRID VK68を搭載。表示機能は時分秒と2つのミニダイヤル（スモールセコンド・60分積算計）で、オレンジ色の針が視認性を向上するとともに視覚的なアクセントとして機能しています。

▲「Metric-Retro Dial METRIC-BLK」

なお、今回紹介した日本限定モデルに加え、通常モデル「Metric-Retro Dial METRIC-BLK」（7万4800円）やユーティリティドレスクロノグラフ「Metric-Black＆Gold Carbon MTRC-CARBN」7万8100円）、スクエア型サブダイヤルを配した「Super Metric MTRC-ORNG-BLK」（7万4800円）もラインナップ。

▲「Retrograph-Espresso RG-RTRO」

さらに、レザーベルトを組み合わせた「Retrograph-Espresso RG-RTRO」（5万9400円）など15種類のコレクションがお目見えします。

