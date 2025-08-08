◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第2日（2025年8月8日 横浜BUNTAI ）

女子シングルス1回戦が行われ、世界6位の張本美和(木下グループ)は同17位で2024年パリ五輪の混合ダブルス、女子団体の銅メダリスト、シン・ユビン(韓国）と対戦。フルゲームの死闘を制し、2回戦進出を決めた。2回戦では世界ランク13位の早田ひな(日本生命)と対戦する。

韓国の実力者と対戦した張本は第1ゲームを先取したものの、デュースにもつれ込んだ第2ゲームは13―14となったところで、相手選手のレシーブがネットイン。不運な形でこのゲームを奪われた。

第3ゲームは得意のバックドライブを主軸に攻め込み、最後は張本の強打を相手が返せず、このゲームを取り返した。第4ゲームは終盤にミスが続いて落としたものの、第5ゲームは序盤からポイントを重ねるなど圧倒し、勝利をもぎ取った。

初戦を突破し、2回戦で早くも早田との日本勢対決が実現することとなった。このことについて問われた張本は「日本開催で日本人選手とあたってしまうのはちょっとなんていうんですかねっていう感じなんですけど…」と苦笑いしつつ、「でもドロー(組み合わせ)が決まって仕方ないと思いますし、やることは変わらず準備をして、前回対戦は負けているので、今回は気持ち的にまず強気でいけるように頑張りたいです」と言葉に力を込めた。