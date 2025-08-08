¡ÖÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¡×ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¹ë²÷¤Ê°ì¿¶¤ê¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç30¹æÅþÃ£¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-¥ä¥¯¥ë¥È(8Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬4²ó¡¢ÀèÀ©ÂÇ¤È¤Ê¤ëº£µ¨Âè30¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¡¦¼«¿È½é¤Î30¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢½é¤Î3ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀîÍ¦ÅÍÁª¼ê¤¬Ê»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç·Þ¤¨¤¿2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ïº´Æ£Áª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦¹âÍüÍµÌÅê¼ê¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿5µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È³Î¿®¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿Åö¤¿¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÍª¡¹¤È°ì¼þ¤·¤¿º´Æ£Áª¼ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨½é¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤È¤â¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨101»î¹çÌÜ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë30¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿º´Æ£Áª¼ê¡£¸½ºß¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ï16ËÜ¤ÇÊÂ¤Öºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤ÈDeNAËÒ½¨¸çÁª¼ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î1°Ì¤Ï21ËÜ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ì¤ë¼çË¤¤Î°ìÈ¯¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Öºå¿ÀÀ¸¤¨È´¤Ì´¤ÎÂçÂæ30¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ä¤Ã¤È¸«¤ì¤¿¡ª¡ª¡ª¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÏÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤¬¤É¤ì¤À¤±½Å¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¡Ä¡×¡Ö¸×À¸¤¨È´¤¤Ç30¹æ¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£