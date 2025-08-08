7日の線状降水帯による大雨で一帯が冠水し、金沢市の大浦小学校に避難していた住民が一時、孤立しました。

避難所にはそのまま小学校に泊まった住民や教職員もいて、15人が8日の朝になって全員帰宅しました。

「自宅の安全が確保できない」ほどの豪雨が、住民の生活に大きな影響を及ぼしました。

線状降水帯が発生し、7日は記録的な大雨が襲った石川県内ですが、金沢では午後1時過ぎまでのわずか半日で、平年の8月1か月間の雨量の2倍近くになる331.5ミリを観測しました。

金沢市大浦町では、避難所となった大浦小学校に避難した人や、隣のこども園の園児ら合わせて70人近くが、周辺一帯が冠水した影響で身動きが取れなくなりました。

その後、消防隊員がボートで子どもたちを救出していきます。

親子「途中まで歩いて…ここまで濡れている」「水が押し寄せてきたらどうしようと思っていた」「（帰れて）うれしい」

全員は帰宅せず 小学校に残り一夜を過ごした住民も

しかし、夜になっても小学校の校舎にはあかりがついていました。

金沢市によりますと、自宅の安全が確保できないとして、避難した11人と学校関係者ら4人が学校で一夜を過ごしました。8日朝早くに水が引いたことで全員が帰宅し、午前6時半に避難所は閉鎖されました。

学校で一夜を過ごした人「（学校の上から）向こうをずっと見ていた。ガードレールの下まで水があった。実際こんなに水が留まるというのは想定外でした」

避難所に泊まり込み、住民らの体調に気を配っていた防災士の城崎亮さんは、「辺り一帯が冠水し陸の孤島だった」と振り返ります。

城崎亮さん「学校の配慮でクーラーが効く部屋があって、そちらを開放してもらった。避難民は全員そこで過ごした。消防としてはせっかく安全なところにいるのに危険な所に置くことはできないということで、何とか（避難者を）説得してくれと…」

かほく潟に近い大浦町。金沢市は今回の被害の原因について、大浦小学校の近くを流れる大宮川などに、排水能力を大きく超える量の雨水が短時間で流れ込んだたことや、川の下流にあるかほく潟の潮位が上がり、排水ができなくなったためとしています。

小学校が浸水… どこに避難をすれば

8日午後、現地を視察した村山卓市長は、周辺に住む地元住民とも意見を交わしました。

住民からは、「冠水した場合早めに交通規制してほしい」「大宮川の改修工事を予定より前倒しで実施してほしい」などの意見があがりました。

金沢市・村山卓市長「小学校が浸水地域にあるというときに、どこに避難するのがベストなのかということは検討すべき課題」

金沢市は9日、大浦町にボランティアセンターを開設するなどして、被害を受けた住宅などの対応にあたります。